خوراک بال مرغ ساده با سیبزمینی سرخشده
خوراک بال مرغ یکی از سادهترین و خوشطعمترین غذاهایی است که میتوان با مواد اولیه کم و در زمان کوتاه آماده کرد. این غذا بهدلیل ترکیب بالهای آبدار و طلایی با سیبزمینی سرخشده، برای شامهای سبک یا مهمانیهای دوستانه بسیار محبوب است.
با اینکه دستور پخت خوراک بال مرغ بسیار ساده است، اما رعایت چند نکته کوچک، طعم نهایی را چند برابر بهتر میکند. این خوراک را میتوان با ادویههای دلخواه شخصیسازی کرد و بسته به نوع پخت، آن را تند، ملایم یا کاملاً کلاسیک سرو کرد. در ادامه، یک دستور کامل و مرحلهبهمرحله همراه با مقدار دقیق مواد اولیه برای تهیه یک خوراک خوشعطر و خوشرنگ ارائه شده است.
مواد اولیه (برای ۴ نفر)
بال مرغ: ۱ کیلوگرم
سیبزمینی: ۴ عدد متوسط
روغن مایع یا روغن سرخکردنی: به میزان لازم
پیاز: ۱ عدد متوسط
سیر: ۳ حبه
رب گوجهفرنگی: ۱ قاشق غذاخوری
نمک: ۱.۵ قاشق چایخوری
زردچوبه: ۱ قاشق چایخوری
فلفل سیاه: نصف قاشق چایخوری
پاپریکا: ۱ قاشق چایخوری
آویشن: نصف قاشق چایخوری
آبلیمو یا لیموترش تازه: ۲ قاشق غذاخوری
کره: ۲۰ گرم (اختیاری برای طعم بهتر)
فلفل قرمز (اختیاری برای طعم تند): یکچهارم قاشق چایخوری
طرز تهیه
مرحله ۱: مزهدار کردن بالها
ابتدا بالهای مرغ را خوب شسته و خشک کنید. سپس در یک کاسه بزرگ، زردچوبه، فلفل سیاه، پاپریکا، نمک، آبلیمو و در صورت تمایل کمی فلفل قرمز اضافه کنید. سیر رندهشده را به مواد بیفزایید و بالها را خوب با این ادویهها ماساژ دهید تا کاملاً طعمدار شوند.
این مرحله بسیار مهم است و اگر اجازه دهید بالها ۳۰ دقیقه استراحت کنند، طعم بهتری میگیرند.
مرحله ۲: تفت دادن بالها
داخل یک تابه بزرگ کمی روغن بریزید و اجازه دهید خوب داغ شود. بالها را بهصورت یکلایه داخل تابه قرار دهید و آنها را روی حرارت متوسط رو به بالا تفت دهید تا کمکم طلایی شوند.
این مرحله باعث خوشرنگ شدن خوراک میشود و در نهایت بالها ظاهر تردتری پیدا میکنند.
وقتی هر دو طرف رنگ گرفت، بالها را از تابه خارج کنید.
مرحله ۳: آمادهسازی پایه سس
در همان تابه، پیاز خردشده را بریزید و تفت دهید تا سبک و طلایی شود. سپس رب گوجهفرنگی را اضافه کرده و یک دقیقه با پیاز تفت دهید تا خامی رب گرفته شود و رنگ باز کند.
اگر دوست دارید خوراک کمی غلیظتر و خوشرنگتر شود، میتوانید مقدار رب را تا ۱.۵ قاشق افزایش دهید.
مرحله ۴: پخت نهایی بالها
بالهای نیمسرخشده را دوباره داخل تابه روی پیاز و رب قرار دهید. حدود یک لیوان آب اضافه کرده و درب ظرف را ببندید. حرارت را کم کنید تا خوراک بهآرامی بپزد.
مدت زمان پخت ۳۰ تا ۴۰ دقیقه است؛ بسته به اینکه بخواهید خوراک کمی آبکی باشد یا تقریباً بدون آب.
اگر دوست دارید طعم کره در غذا احساس شود، کره را در ۵ دقیقه پایانی پخت اضافه کنید.
طرز تهیه سیبزمینی سرخشده
سیبزمینیها را پوست بگیرید و به شکل خلالی یا wedges (حبهای درشت) برش بزنید. برای ترد شدن بهتر، آنها را ۱۵ دقیقه در آب سرد قرار دهید.
سیبزمینیها را کامل خشک کنید و در روغن داغ با حرارت متوسط سرخ کنید تا کاملاً طلایی شوند.
برای اینکه سرخکردهها روغنی نشوند، پس از سرخ شدن روی دستمال روغنگیر قرار دهید و کمی نمک روی آن بپاشید.
مرحله ۵: سرو خوراک
خوراک بال مرغ را در ظرف سرو بریزید، در کنار آن سیبزمینیهای طلایی قرار دهید و در صورت تمایل کمی جعفری خردشده، لیموترش ورقهای یا سس دلخواه اضافه کنید.
این غذا را میتوان با نان تازه، برنج سفید یا حتی به صورت فینگر فود سرو کرد.