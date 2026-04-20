پس از تجربه‌ی گرم‌ترین تابستان ثبت‌شده در تاریخ این کشور، ژاپنی‌ها تصمیم گرفتند برای روزهایی که دمای هوا از مرز طاقت‌فرسای ۴۰ درجه سانتی‌گراد عبور می‌کند، یک نام مشخص داشته باشند.

این واژه جدید «کوکوشوبی» (Kokushobi) نام دارد. این اصطلاح به معنای «روزی بی‌رحمانه گرم» یا «گرمای وحشیانه» است و به خوبی شدت و سختی این پدیده را نشان می‌دهد. جالب است بدانید که «کوکوشوبی» در یک نظرسنجی آنلاین ملی و با رأی مردم انتخاب شده است تا نشان‌دهنده یک تجربه و حس مشترک همگانی باشد.

البته ژاپنی‌ها پیش از این هم برای دماهای بالای ۲۵، ۳۰ و ۳۵ درجه واژه‌های مشخصی داشتند، اما ظهور یک واژه جدید برای دمای بالای ۴۰ درجه، زنگ خطری جدی است. این موضوع به ما یادآوری می‌کند که چگونه تغییرات اقلیمی و موج‌های گرمای شدید در سراسر جهان، نه تنها زندگی روزمره، بلکه حتی زبان و فرهنگ ما را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. گویی زمین آنقدر در حال تغییر است که ما برای توصیف شرایط جدید، به کلمات جدیدی نیاز داریم.

