قیمت دلار و یورو امروز دوشنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ + جدول

کد خبر : 1775461
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز دوشنبه ۳۱ فروردین را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:دوشنبه ۳۱ فروردین

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

1,159,911

دلار (بازار آزاد)

1,490,200

یورو (صرافی بانک ملی)

1,359,759

یورو (بازار آزاد)

1,752,900

درهم امارات

405,800

پوند انگلیس

2,015,100

لیر ترکیه

33,200

فرانک سوئیس

1,906,000

یوان چین

218,600

ین ژاپن

 939,380

وون کره جنوبی

1,019

دلار کانادا

1,088,800

دلار استرالیا

1,067,400

دلار نیوزیلند

875,800

دلار سنگاپور

1,172,300

روپیه هند

16,090

روپیه پاکستان

5,346

دینار عراق

1,139

پوند سوریه

12,853

افغانی

22,830

کرون دانمارک

234,400

کرون سوئد

162,800

کرون نروژ

159,200

ریال عربستان

397,650

ریال قطر

408,700

ریال عمان

3,869,900

دینار کویت

4,849,355

دینار بحرین

3,951,500

رینگیت مالزی

377,200

بات تایلند

46,630

دلار هنگ کنگ

190,300

روبل روسیه

19,610

منات آذربایجان

876,670

درام ارمنستان

4,270

لاری گرجستان

554,100

سوم قرقیزستان

17,040

سامانی تاجیکستان

159,300

منات ترکمنستان

422,400
