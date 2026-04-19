تلاش ترامپ برای نشان دادن اختلاف بین سپاه و دولت

در حالیکه بر خلاف رجرخوانی‌های روز گذشته دونالد ترامپ، تنگه هرمز بار دیگر از سوی سپاه پاسداران بسته اعلام شد، ترامپ با انتشار ویدئویی نوشت: همین الان: نیروی دریایی سپاه پاسداران در رادیوی آزاد دریایی، وزیر امور خارجه خود ایران را «احمق» خطاب کرد.

رسانه نزدیک به سپاه افزود: اما واقعیت به زودی آشکار می‌شود. در این فایل صوتی، یک رزمنده نیروی دریایی سپاه پاسداران خطاب به کشتی‌های مستقر در نزدیکی تنگه هرمز می‌گوید:

«این نیروی دریایی سپاه ایران است که روی کانال ۱۶ با شما تماس می‌گیرد»

«تنگه هرمز هنوز بسته‌ است؟»

«تنگه هرمز هنوز بسته‌ است،»

«ما آن را به دستور رهبرمان امام خامنه‌ای باز می‌کنیم، نه به خاطر توییت‌های یک احمق.»

«اگر می‌خواید از تنگه عبور کنید، باید از نیروی دریایی سپاه ایران اجازه بگیرید.»

«تمام شناورهایی که ارتباطی با دشمنان ما داشته باشن، در صورت تلاش برای عبور از تنگه هرمز، هدف قرار خواهند گرفت».

فارس توضیح داد: همان‌طور که بسیاری از کاربران در ذیل این پست، به ترامپ گوشزد کرده و او را به سخره گرفته‌اند، منظور این رزمنده نیروی دریایی، از عبارت «احمق» نه وزیر خارجه ایران، بلکه اتفاقا شخص خود دونالد ترامپ است.