آقای همراه اول! کاسبی جدیدتان چه آب و نانی دارد
محمد مهاجری نوشت:
اخیرا اپراتور همراه اول با ارسال پیامکی به مشتریان خود از آنها می خواهد اینترنت پرو بخرند ، لابد به قیمت گزاف.
اما پشت این اسم شیک چه خبر است؟
1- آیا درست است که می خواهند همان خط سفید را "خط شویی" کنند و با اسم دیگری به مشتریان قالب کنند؟ یعنی همان ضرب المثل "رنگ کردن گنجشک و فروختنش به جای قناری" ؟
2- اگر اینترنت را به خاطر مسائل امنیتی محدود کرده اند با اینترنت پرو، مشکل امنیتی حل می شود؟ یعنی هرکس پولدار باشد می تواند روی امنیت مملکت یورتمه برود؟
3- آیا اینترنت پرو همان فیلترشکن است و مدیران معزز همراه اول از این پس می خواهند به شغل شریف فیلترشکن فروشی روی بیاورند و بازار عده ای را کساد کنند و مغازه خود را رونق ببخشند؟
4- اینترنت طبقاتی فقط اسمش بد است اما خودش خوب است. اینترنت پرو همان اینترنت طیقاتی است.