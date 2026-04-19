آقای همراه اول! کاسبی جدیدتان چه آب و نانی دارد

آقای همراه اول! کاسبی جدیدتان چه آب و نانی دارد
اخیرا اپراتور همراه اول با ارسال پیامکی به مشتریان خود از آنها می خواهد اینترنت پرو بخرند ، لابد به قیمت گزاف.

محمد مهاجری نوشت:

اما پشت این اسم شیک چه خبر است؟

1- آیا درست است که می خواهند همان خط سفید را "خط شویی" کنند و با اسم دیگری به مشتریان قالب کنند؟ یعنی همان ضرب المثل "رنگ کردن گنجشک و فروختنش به جای قناری" ؟

2- اگر اینترنت را به خاطر مسائل امنیتی محدود کرده اند با اینترنت پرو، مشکل امنیتی حل می شود؟ یعنی هرکس پولدار باشد می تواند روی امنیت مملکت یورتمه برود؟

3- آیا  اینترنت پرو همان فیلترشکن است و مدیران معزز همراه اول از این پس می خواهند به شغل شریف فیلترشکن فروشی روی بیاورند و بازار عده ای را کساد کنند و مغازه خود را رونق ببخشند؟

4- اینترنت طبقاتی فقط اسمش بد است اما خودش خوب است. اینترنت پرو همان اینترنت طیقاتی است.

 

