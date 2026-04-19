تریلر فیلم جدید برد پیت حسابی غوغا کرد
تریلر فیلم «قلب هیولا» با بازی برد پیت در CinemaCon هیجان زیادی ایجاد کرد.
شرکت Paramount Pictures قرار است این فیلم به کارگردانی دیوید آیر را در سینماها اکران کند، و اولین تریلر در این رویداد لاس وگاس به نمایش درآمد. بازیگرانی همچون جی. کِی. سیمونز و آنا لمبه دیگر اعضای گروه بازیگران هستند.
«قلب هیولا» داستان یک سرباز سابق نیروهای ویژه ارتش (برد پیت) را دنبال میکند که پس از سقوط هواپیما در بیابانهای آلاسکا، برای بقا با سگ جنگی خود میجنگد. دیوید آیر فیلم را بر اساس فیلمنامهای از کمرون الکساندر کارگردانی کرده است.
تریلر بیشتر بر پیوند میان پیت و سگ او تمرکز دارد. پیت پس از سقوط هواپیما به سگ میگوید: «من تو را به خانه میرسانم. باید این کار را سخت انجام دهیم.»
در این تریلر، لحظهای ترسناک نیز دیده میشود که پیت و سگش از رودخانه عبور میکنند و تلاش پیت برای جلوگیری از افتادن سگ باعث میشود خودش در آب بیفتد. صحنههای دیگر شامل رویارویی آنها با حیوانات وحشی است. پیت میگوید: «یک مأموریت آخر، من نمیگذارم اینجا بمیری.»
آیر اخیراً فیلم اکشن «یک مرد کارگر» با بازی جیسون استاتهام را کارگردانی کرده و پیشتر با پیت در فیلم «خشم» ۲۰۱۴ همکاری کرده است. دیگر آثار او شامل «جوخه انتحار» («Suicide Squad»)، «درخشان» («Bright») و «زنبوردار» («The Beekeeper») هستند.
پیت همچنین در فیلم مسابقهای «فرمول یک» به کارگردانی جوزف کوسینسکی بازی کرده که چهار نامزدی اسکار دریافت کرد، و در آن دمسون ایدریس، کری کندون و خاویر باردم نیز حضور داشتند. دیگر آثار اخیر پیت شامل «ولفها» در کنار جورج کلونی و فیلم ۲۰۲۲ بابل به کارگردانی شزل هستند.
CinemaCon رویدادی سالانه برای نمایشدهندگان و استودیوهای هالیوود است که امسال از ۱۳ تا ۱۶ آوریل برگزار شد و همایش رسمی Cinema United محسوب میشود.