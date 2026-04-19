پوست‌های خشک معمولا نازک و بسیار حساس و همین‌طور تیره هستند. ماسک‌های شیمیایی متنوعی وجود دارد که با آنها می‌توانید پوست خشک‌تان را درمان کنید. اما اگر می‌خواهید با ماسک‌های ملایم‌تر خانگی پوست‌تان را مرطوب و شفاف کنید، در اینجا برایتان چند پیشنهاد داریم:

ماسک انبه، هلو و توت‌فرنگی

برای تهیه این ماسک، به ۲ عدد توت‌فرنگی، ۱ عدد هلوی پخته‌شده، نصف یک انبه و یک قاشق غذاخوری عسل نیاز دارید.

تمام مواد را با هم ترکیب و کاملا له کنید و به مدت ۵ تا ۱۰ دقیقه روی پوست صورت‌تان بگذارید و سپس صورت‌تان را با آب ولرم بشویید. این ترکیب از میوه‌ها برای درمان پوست خشک عالی است.

ماسک نارگیل

۲ قاشق غذاخوری روغن نارگیل را با یک‌سوم یک موز رسیده با هم ترکیب کرده و خمیر به‌دست آمده را به صورت‌تان بمالید و پس از ۱۰ دقیقه صورت‌تان را بشویید. موز آنتی‌اکسیدانی قوی و نارگیل مرطوب‌کننده‌ خوبی است.

ماسک خیار

ماسک خیار بسته به اینکه با چه ماده‌ای ترکیب شود هم برای پوست‌های خشک و هم چرب مناسب است.

برای پوست خشک، یک عدد خیار رنده زده را با شکر ترکیب کنید و به مدت ۱۰ دقیقه روی صورت‌تان بگذارید. خیار علاوه‌بر آبرسانی، پوست‌تان را هم خنک می‌کند.

ماسک آووکادو

روغن موجود در آووکادو موجب نرمی پوست خشک می‌شود. یک‌دوم میوه آووکادو را با دو قاشق غذاخوری عسل مخلوط کنید و ماسک آماده‌شده را ۱۰ دقیقه روی صورت‌تان بگذارید و پس از آن، پوست‌تان را بشویید.

ماسک قهوه

ماسک قهوه با از بین بردن سلول‌های مرده، پوست را نرم و شفاف می‌کند.

برای تهیه این ماسک، ۲ قاشق غذاخوری پودر قهوه، ۳ قاشق غذاخوری شیر و ۱ قاشق غذاخوری عسل را با هم مخلوط کرده و خمیر آماده‌شده را روی صورت‌تان به‌مدت ۱۰ دقیقه بگذارید و پس از آن صورت‌تان را بشویید.

چند نکته:

- پیش از استفاده از ماسک‌ها، صورت‌تان را تمیز بشویید تا آلودگی و هر نوع آرایش و کرم از روی صورت‌تان پاک شده باشد.

- پس از استفاده از ماسک، صورت‌تان را با آب ولرم بشویید.

- هنگام استفاده از ماسک، آرام و در حالت استراحت بمانید.

