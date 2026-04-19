فرمول ساخت رنگ موی طبیعی و گیاهی برای رنگ کردن مو در خانه

در قدیم مادر بزرگ‌ها موهای خود را با مواد طبیعی رنگ می‌کردند. رنگ‌های طبیعی برخلاف رنگ‌های شیمیایی که موجب آسیب به مو و ریزش آن می‌شوند، برای تقویت مو بسیار مفید هستند.

اگر موهایتان توسط استفاده فراوان از رنگ مو آسیب دیده دیگر از رنگ‌های مصنوعی استفاده نکنید و برای یک بار هم که شده موهایتان را با مواد طبیعی مانند حنا، سدر، بابونه، چغندر، روناس و... رنگ کنید تا از مزایای آن بهره‌مند شوید. در ادامه شما را با رنگ کردن مو با مواد گیاهی آشنا می‌کنیم.

رنگ کردن موها بدون مواد شیمیایی و با گیاهان طبیعی

حنا حرف اول را می‌زند

حنا از بهترین رنگ‌های طبیعی برای رنگ کردن مو ناخن است و از قدیم الایام از آن استفاده فراوان می‌شده است. حنا برگ درختچه ای به همین نام است که آن را می‌کوبند و استفاده می‌کنند. همیشه رنگ موی حاصله از حنا قرمز نیست شما می‌توانید حنا را با مواد طبیعی دیگری مخلوط کنید و رنگ موهای متفاوتی به دست آورید.

قبل از رنگ کردن مو با حنا و ترکیب‌های طبیعی دیگر لازم است مقداری از موادی که می‌خواهید با آن مویتان را رنگ کنید را بر روی پوستتان بگذارید و سپس بعد از اطمینان از بروز هرگونه حساسیت موهای خود را با آن رنگ کنید.

مشکی کردن مو با حنا

چهار قاشق غذاخوری حنا را با آب جوش مخلوط کنید و دو ساعت روی موی سر بگذارید. چهار قاشق غذاخوری وسمه (رنگ حنا) را هم خیس کنید تا بعد از شستن حنا روی سرتان بگذارید، بعد از دو ساعت حنا را بشویید و موها را خشک کنید سپس وسمه را روی آنها بمالید و دو ساعت بعد دوباره موها را آبکشی کنید.

چهار قاشق غذاخوری تنباکو را با دو لیوان آب به مدت نیم ساعت بجوشانید و بعد از خنک شدن روی ماساژ دهید خواهید دید موهای سفید شما سیاه می‌شود.

یک قاشق غذاخوری برگ کنجد، یک قاشق غذاخوری سنای مکی و یک قاشق غذاخوری حنا را پودر کنید و با یک لیوان آب جوش به صورت خمیر درآورید و دو ساعت اجازه دهید خمیر بماند سپس خمیر را به موها بمالید و پس از گذشت ۲ ساعت آن را بشویید.

قبل از تهیه و رنگ کردن موهایتان با این مواد که در ادامه می‌گوییم موهای خود را با یک قاشق غذاخوری روغن جوانه گندم ماساژ دهید. سپس دو قاشق غذاخوری حنا و چهار قاشق غذاخوری وسمه را در ظرفی بریزید و با یک لیوان آب جوش مخلوط کنید و بعد از ۵ دقیقه یک تخم مرغ به مواد اضافه کنید و سپس موها را با این مواد رنگ کنید و بعد از دو ساعت موها را با آب ولرم آبکشی کنید.

پنج قاشق حنا و یک لیوان سرکه را ترکیب کنید و بعدازگذشت یک ساعت آن را به سر بمالید سپس بگذارید این مواد روی سرتان حدود یک ساعت بماند و بعد موها را آبکشی کنید.

دو قاشق غذاخوری پودر گل شقایق، دو قاشق غذاخوری پودر پوست گردو را با یک لیوان آب ترکیب کنید و بگذارید دو ساعت بماند سپس موها رنگ کنید و بعد از دو ساعت آبکشی کنید.

ابتدا چهار قاشق غذاخوری حنا را با یک دوم لیوان آب جوش ترکیب کنید و موها را با آن رنگ نمایید سپس بعد از دو ساعت موها را بشویید و بعد چهار قاشق غذاخوری وسمه و یک قاشق مرباخوری سریش را با ماست مخلوط کنید و به مو بمالید و دو ساعت بعد موها را بشویید.

اگر می‌خواهید موهایتان مشکی شود موهای خود را با جوشانده پوست گردو ماساژ دهید.

رنگ کردن موهای سفید

برای رنگ کردن موهای سفید چهار قاشق غذاخوری تنباکو را نیم ساعت با دو لیوان آب بجوشانید و پس از سرد شدن به موها بمالید.

برای رنگ کردن موهای سفید دو قاشق غذاخوری پودر گل شقایق و دو قاشق غذاخوری پودر پوست گردو را با یک لیوان آب جوش به صورت خمیر درمی آوریم و بعد از دو ساعت خمیر را به آرامی به موها را رنگ می‌کنیم سپس بعد از گذشت یک ساعت موها را می‌شوییم.

برای رنگ کردن موهای سفید یک چهارم فنجان رزماری خشک را به مدت ۱۰ دقیقه در دو فنجان آب بجوشانید و آب آن را روی سرتان بریزید و اجازه دهید شب تا صبح بماند.

رنگ مو قهوه ای روشن در خانه و با مواد طبیعی

برای اینکه موهایتان قهوه‌ای روشن شود ۷۰گرم ریشه ریواس را ۱۰ دقیقه بجوشانید. بعد از ۲۴ آب آن را با شش قاشق کایولین، یک عدد تخم مرغ و چهار قاشق سرکه سیب ترکیب کنید و روی سر بمالید و پس از یک ساعت موها را بشویید.

برای اینکه موهایتان قهوه‌ای روشن شود یک قاشق غذاخوری قهوه، دو قاشق غذاخوری بابونه و دو قاشق چایخوری روناس را پودر و با یک لیوان آب جوش مخلوط کنید تا حالت خمیری پیدا کند. چهار ساعت بعد موهایتان را با خمیر رنگ کنید و بعد از گذشت یک ساعت آبکشی کنید.

منبع نمناک

