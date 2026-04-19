ریسک ابتلا به بیماریهای قلبی و دیابت با مصرف این غذاها
پزشکان هشدار میدهند عادت به مصرف غذاهای رستورانی و فستفود، ریسک ابتلا به بیماریهای قلبی و دیابت را به شدت افزایش میدهد.
دکتر یوکسل دوغان، متخصص قلب و عروق در بیمارستان چاملیجا دانشگاه مدیپول استانبول، نسبت به خطرات ویرانگر رژیمهای غذایی ناسالم برای سیستم قلبی و عروقی هشدار داد و بر اهمیت مصرف غذاهای خانگی برای داشتن زندگی سالم تأکید کرد.
این متخصص با اشاره به اینکه محصولات فستفود عمدتا از مواد غذایی فرآوریشده تشکیل شدهاند، اظهار داشت: این نوع غذاها حاوی کالری بالا، نمک فراوان و مقادیر زیادی قند هستند. چربیهای مورد استفاده در فستفودها اغلب از نوع ترانس و ناسالم بوده و این مواد غذایی از نظر فیبر و آنتیاکسیدان بسیار فقیر هستند.
به گفته وی، کالری بالا و طعمدهندههای موجود در این غذاها همچنین باعث افزایش اشتها و در نتیجه چاقی و اضافه وزن میشود.
دکتر دوغان در بخش دیگری از سخنان خود به تفکیک پیامدهای کوتاهمدت و بلندمدت مصرف این مواد پرداخت و بر ضرورت آگاهی عمومی نسبت به خطرات نهفته در رژیمهای غذایی فرآوریشده تأکید کرد.
طبق گفتههای این متخصص، مصرف فستفودها منجر به زنجیرهای از واکنشهای مخرب در بدن میشود. قندهای موجود در این محصولات باعث افزایش ناگهانی قند خون میشوند. این وضعیت در بازه زمانی کوتاه، خود را به صورت بیحالی، ضعف شدید و خوابآلودگی مداوم نشان میدهد. تداوم این سبک تغذیه باعث ایجاد مقاومت به انسولین در بدن شده و زمینهساز اصلی ابتلا به دیابت نوع ۲ در آینده نزدیک خواهد بود.
دکتر دوغان هشدار داد که ترکیب چاقی، فشار خون بالا، دیابت و کلسترول منجر به بروز سندرم متابولیک میشود؛ وضعیتی که ریسک حملات قلبی و سکتههای مغزی را به شکل تصاعدی افزایش میدهد.
به گزارش آناتولی، وی خاطرنشان کرد کنترل میزان نمک و قند در غذاهای خانگی و دوری از مواد افزودنی، سادهترین و مؤثرترین راه برای مقابله با این بیماریهای کشنده است.
وی در پایان یادآور شد که در غذاهای خانگی، میزان نمک، قند و کیفیت روغن قابل کنترل است و توصیه کرد برای حفظ سلامت قلب، حتما از مواد غذایی طبیعی و محصولات فصل استفاده شود.