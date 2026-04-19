چرا باید در طول روز حتما حرکات کششی انجام دهیم؟
تا حالا شده ببینید نشستن و بلند شدن دچار مشکلید یا حرکاتتان کند شده یا احساس بدندرد دارید و حس میکنید بدنتان گرههای زیادی وجود دارد یا موقع خم شدن و برداشتن چیزی از روی زمین پشت پاهایتان همراهی و همکاری نمیکند و انگار پشت پایتان کشیده میشود؟ دلیل این موضوع این است که از بدن خود اصلا کار نمیکشید و حرکات کششی انجام نمیدهید و همین، انعطافپذیری بدنتان را کم کرده و دامنه حرکتیتان را کند و ضعیف کرده است.
انجام حرکات کششی منظم باعث میشود که عضلات و رباطها انعطافپذیر شوند و فشار وارد بر مفاصل ستون فقرات کاهش و جریان خون آن افزایش پیدا کند. اگر دوست دارید حرکات کششی را انجام دهید و فواید و معجزههای آن را در کوتاهمدت ببینید، آن را آهسته انجام دهید. بدن شما به زمان نیاز دارد. در غیر این صورت، خطر آسیبدیدگی وجود دارد. حرکات کششی را میتوانید در هر زمانی از روز انجام دهید. فقط این موارد را در نظر داشته باشید؛
* حتی اگر ورزش نمیکنید، برنامهریزی کنید که در طول روز حداقل ۵ تا ۱۰ دقیقه زمان برای حرکات کششی بگذارید. این میتواند به بهبود انعطاف پذیری و کاهش سفتی و درد عضلانی کمک کند.
* موقع انجام حرکات کششی، روی نواحی اصلی بدن که به تحرک کمک می کنند، تمرکز کنید. مثل ساق پا، همسترینگ، خمکنندههای ران و عضلات چهارسر ران. برای تسکین بالاتنه، حرکاتی را امتحان کنید که باعث کش آمدن شانهها، گردن و کمر میشود.
* هر کشش را ۳۰ ثانیه نگه دارید و از تمرین ضربهای خودداری کنید.
* تمرینات کششی را فراتر از نقطه راحتی انجام ندهید. یعنی در حالی که احساس تنش در هنگام کشش ماهیچه طبیعی است، اما هرگز نباید احساس درد کنید. تمرینات کششی باید احساس کشیدگی ایجاد کنند، نه احساس درد.
* زیادهروی نکنید. مثل سایر ورزشها، کشش زیاد هم به بدن شما استرس وارد می کند. اگر چند بار در روز یک گروه عضلانی مشابه را کشش دهید، در خطر کشش بیش از حد و ایجاد آسیب هستید.
* اگر آسیب حاد یا موجود دارید، فقط حرکات کششی توصیه شده توسط پزشک خود را انجام دهید. اگر آسیب مزمن یا آزاردهندهای دارید، با یک متخصص طب ورزشی یا فیزیوتراپیست صحبت کنید تا یک پروتکل کششی متناسب با نیاز بدن خودتان طراحی کند.
سجاد آهنگر، متخصص طب ورزشی به همشهریآنلاین میگوید: «انجام حرکات کششی، یک راه ساده و موثر برای کاهش استرس، افزایش انعطافپذیری و تسکین درد است. انجام این تمرینات فقط برای ورزشکاران حرفهای ضروری و مفید نیستند، بلکه برای همه افراد - صرفنظر از سن و سطح آمادگی جسمانی - فواید زیادی دارند.»
به گفته این متخصص طب ورزشی، «بدن ما از ماهیچهها و رباطهایی تشکیل شده است که برای حرکت روزانه طراحی شدهاند، اما استفاده بیش از حد از آنها یا کار نکشیدن از آنها باعث میشود آسیب ببینند و درنتیجه باعث سفت شدن مفاصل، انعطافپذیری کمتر و پیر شدن وضعیت ظاهری بدن شود.»
این متخصص طب ورزشی با تاکید بر این که انجام حرکات کششی مختص ورزشکاران نیست، درباره فواید این تمرینات توضیح میدهد: «افزایش انعطافپذیری بدن، افزایش دامنه حرکتی مفاصل، بهبود جریان خون در عضلات، بهبود درد کمر، تسکین درد سیاتیک، کاهش سردردهای تنشی، کنترل استرس، رفع خستگی بدن، بهبود کیفیت خواب و افزایش سطح انرژی بدن ازجمله فواید انجام تمرینات کششی برای همه است و زن و مرد و ورزشکار و غیر ورزشکار هم ندارد. برای همه مفید است. فقط باید زیادهروی نکرد و مراقب بود که رباطها آسیب نبینند. درست است که حرکات کششی برای انعطافپذیر شدن بدن عالی است، اما به این معنی نیست که هرچقدر خواستیم، حرکات کششی انجام دهیم. چون کشش بیش از حد یا در دفعات بیش از حد هم آسیبزننده است.»