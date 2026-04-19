طرز تهیه لوکوم با طعم آلبالو؛ ساده و خوشمزه
لوکوم یا همان باسلوق یکی از شیرینیهای سنتی و محبوبی است که به روشهای مختلفی آماده میشود.
این شیرینی پرطرفدار طعمهای بسیار متنوعی دارد و شما به راحتی میتوانید آن را در خانه آماده کنید. در میان همه طعمها لوکوم آلبالو علاوه بر منحصر به فرد بودن مزه ظاهری بسیار جذاب دارد.
مواد لازم
آب آلبالو یا شربت آلبالو ۱ پیمانه
نشاسته ذرت یا گندم ۲ قاشق غذاخوری سرپر
شکر ۵ قاشق غذاخوری
کره ۲ قاشق غذاخوری
وانیل نوک قاشق چایخوری
پودر نارگیل به مقدار لازم (برای غلتاندن)
طرز تهیه
نشاسته ذرت و آب آلبالو را با هم ترکیب کنید.
یک قابلمه کوچک و نچسب انتخاب کنید. نشاسته ذرت را داخل قابلمه بریزید. سپس آب آلبالو یا شربت آلبالو را بهآرامی به آن اضافه کنید.
با یک همزن دستی یا قاشق، مواد را به قدری هم بزنید که نشاسته کاملاً در آب آلبالو حل شود و هیچ گلولهای در مخلوط باقی نماند.
این مرحله را با دقت انجام دهید، زیرا یکنواختی بافت نهایی لوکوم شما به همین مرحله بستگی دارد.
شکر را به مخلوط درون قابلمه اضافه کنید و هم بزنید تا دانههای آن نیز کاملاً حل شوند.
توجه داشته باشید میتوانید در این مرحله میزان شکر را بر اساس ترشی آب آلبالو مطابق ذائقهتان تنظیم کنید.
پس از یک دست شدن محتوای درون قابلمه، آن را روی حرارت ملایم بگذارید.
با حوصله و با استفاده از یک لیسک یا قاشق چوبی، مخلوط را به طور پیوسته هم بزنید. بهتدریج مشاهده خواهید کرد که مخلوط شروع به غلیظ شدن میکند.
این فرایند ممکن است حدود ۱۰ تا ۱۵ دقیقه طول بکشد. به هم زدن ادامه دهید تا زمانی که مواد به غلظتی شبیه به فرنی یا پودینگ غلیظ برسد؛ یعنی وقتی قاشق را در آن حرکت میدهید، رد قاشق برای چند لحظه روی مواد باقی بماند.
اگر از هم زدن غافل شوید، نشاسته بهسرعت در کف قابلمه تهنشین شده، میسوزد و گلوله میشود که طعم و بافت دسر را خراب میکند.
وقتی مخلوط به غلظت مورد نظر رسید، کره را به قابلمه اضافه کنید. کره باعث براق شدن، لطافت بیشتر و ایجاد بافتی نرم و مخملی در لوکوم میشود.
همزمان، وانیل را نیز اضافه کنید. مواد را برای یک تا دو دقیقه دیگر به سرعت هم بزنید تا کره کاملاً ذوب شده و با تمام مواد ترکیب شود.
سپس بلافاصله شعله را خاموش کنید. پختن بیش از حد در این مرحله ممکن است باعث جدا شدن روغن کره از مواد شود.
یک ظرف مناسب (ترجیحاً مستطیلی یا مربعی شکل با ابعاد حدود ۲۰ در ۲۰ سانتیمتر) انتخاب کنید.
برای اینکه لوکوم پس از سفت شدن بهراحتی از ظرف جدا شود، کف و دیوارههای ظرف را با مقدار خیلی کمی کره یا روغن مایع چرب کنید یا آن را با سلفون یا کیسه فریزر بپوشانید، به طوری که لبههای سلفون از ظرف بیرون بزند. این کار جدا کردن لوکوم را بسیار آسانتر میکند.
مخلوط داغ لوکوم را بلافاصله داخل ظرف آماده شده بریزید و با پشت قاشق یا لیسک، سطح آن را صاف و یکنواخت کنید.
ظرف را برای ۳۰ دقیقه در دمای محیط قرار دهید تا کمی از حرارت بیفتد.
سپس روی آن را با سلفون بپوشانید (سلفون را مستقیماً روی سطح لوکوم بچسبانید تا رویه نبندد) و آن را به مدت حداقل ۳ تا ۴ ساعت در یخچال قرار دهید تا کاملاً خودش را بگیرد و سفت شود.
پس از گذشت زمان لازم، ظرف را از یخچال خارج کنید.
با یک چاقو دور تا دور لوکوم را از دیوارههای ظرف جدا کنید و آن را روی تخته برگردانید.
سپس لوکوم را به شکل مربعهای کوچک یا لوزی برش دهید.
برای داشتن برشهای تمیزتر، میتوانید تیغه چاقو را هر بار با کمی با روغن چرب کنید.
در یک بشقاب گود، مقدار مناسبی پودر نارگیل بریزید.
هر قطعه از لوکومهای برش خورده را داخل پودر نارگیل بیندازید و آن را بغلتانید تا تمام سطوح آن کاملاً با پودر نارگیل پوشانده شود.
اگر زمان کافی در اختیار دارید لوکومهای آماده شده را در یک ظرف دربسته بچینید و مجدداً برای حداقل ۱ تا ۲ ساعت دیگر در یخچال قرار دهید.
این استراحت نهایی کمک میکند تا پودر نارگیل به خوبی به سطح لوکوم بچسبد و بافت دسر نیز منسجمتر شود.
لوکوم آلبالوی خانگی و خوشمزه شما آماده سرو است. میتوانید آن را با یک فنجان چای یا قهوه نوش جان کنید.
نکات و فوتوفن ها
در ادامه به چند نکته طلایی برای بهتر شدن طعم لوکوم آلبالو اشاره خواهیم کرد. با ما همراه باشید.
میزان شکر ذکر شده در دستور، یک مقدار پیشنهادی است. اگر از آب آلبالوی ترش استفاده میکنید، ممکن است به شکر بیشتری نیاز داشته باشید. حتماً قبل از پخت، کمی از مخلوط را بچشید و شیرینی آن را مطابق ذائقه خود تنظیم کنید.
کلیدیترین نکته برای جلوگیری از گلوله شدن، حل کردن کامل نشاسته در مایع سرد و هم زدن مداوم روی حرارت ملایم است. اگر به هر دلیلی مخلوط شما گلوله شد، قبل از اینکه کاملاً سفت شود، آن را از روی حرارت بردارید و از یک صافی ریز عبور دهید تا یکدست شود.
در این دسر میتوانید از نشاسته گندم (گل) یا نشاسته ذرت استفاده کنید. نشاسته ذرت بافتی لطیفتر، شفافتر و ژلهایتر به لوکوم میدهد، در حالی که نشاسته گندم بافتی کمی کدرتر و منسجمتر ایجاد میکند. انتخاب بین این دو به سلیقه شما بستگی دارد.
برای ایجاد تنوع در طعم، میتوانید همراه با وانیل، مقدار کمی گلاب نیز به مواد اضافه کنید. عطر گلاب در کنار آلبالو ترکیبی بینظیر ایجاد میکند.
اگر دوست دارید لوکوم شما بافتی سفتتر و منسجمتر، شبیه به پاستیل داشته باشد، میتوانید یک قاشق چایخوری پودر ژلاتین را در دو قاشق غذاخوری آب سرد حل کنید (روش بنماری) و در مرحله سوم، همراه با کره به مواد اضافه کنید.
برای ماندگاری بیشتر لوکوم آلبالو را در ظرف دربسته در یخچال نگهداری کنید.
به جای پودر نارگیل، میتوانید لوکومها را در پودر پسته، پودر گل محمدی، پودر بادام یا حتی مخلوطی از آرد و پودر قند بغلتانید تا ظاهری متفاوت و طعمهای جدیدی را تجربه کنید.