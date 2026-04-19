نخستین هواپیمای برقی به پرواز درآمد

در یکی از مهم‌ترین پیشرفت‌های اخیر در صنعت هوانوردی، شرکت‌های فعال در حوزه مهندسی هوافضا موفق شده‌اند یک سیستم پیشران هیبریدی - الکتریکی را در یک پرواز واقعی آزمایش کنند. این فناوری ترکیبی از موتورهای الکتریکی و موتورهای احتراقی سبک‌تر است که باعث می‌شود هواپیما در بخش‌هایی از پرواز، بدون مصرف سوخت فسیلی کار کند.

چگونگی عملکرد فناوری جدید

به گزارش MIT Technology Review و بر اساس گزارش‌های فنی منتشرشده از منابع بین‌المللی، موتور جدید می‌تواند مصرف سوخت را به طور قابل‌توجهی کاهش دهد و درعین‌حال آلودگی کربنی پرواز را کمتر کند. در هواپیماهای سنتی تمام نیروی پرواز از سوخت جت تأمین می‌شود. اما در سیستم جدید:

موتور الکتریکی در مراحل خاص فعال و موتور احتراقی فقط برای توان بالا استفاده می‌شود و انرژی بین این دو سیستم مدیریت می‌شود

اهمیت این پیشرفت

صنعت هوانوردی یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان گازهای گلخانه‌ای است.

این فناوری می‌تواند به کاهش مصرف سوخت، کاهش آلودگی هوا، کاهش هزینه پرواز در آینده و توسعه هواپیماهای پاک‌تر کمک کند.

چالش‌های اصلی

بر اساس گزارش‌های منتشرشده در NASA، از جمله چالش‌های اصلی می‌توان به وزن بالای باتری‌ها محدودیت برد پروازی نیاز به زیرساخت جدید اما این فناوری یک «مرحله گذار» مهم محسوب می‌شود.

کارشناسان معتقدند مسیر آینده به سمت سوخت‌های پایدار (SAF) و در نهایت پروازهای کم‌کربن هواپیماهای هیبریدی حرکت می‌کند.

آغاز تغییر در آسمان

این پرواز آزمایشی نشان می‌دهد که صنعت هوانوردی وارد مرحله‌ای شده که دیگر فقط به‌سرعت و برد فکر نمی‌کند، بلکه به «پایداری محیط‌زیست» هم وابسته است.

منبع همشهری آنلاین

