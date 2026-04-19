قیمت سکه و طلا امروز یکشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۵ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز یکشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: یکشنبه ۳۰ فروردین
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
171,645,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
169,356,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
228,857,000
|
طلای دست دوم
|
169,355,910
|
آبشده کمتر از کیلو
|
744,530,000
|
مثقال طلا
|
743,530,900
|انس طلا
|
4,859.40
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,749,900,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,676,200,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
934,000,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
533,000,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
252,000,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,670,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|
850,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
440,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
60,460,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
9,240,000
|
حباب نیم سکه
|
90,560,000
|
حباب ربع سکه
|
110,260,000
|
حباب سکه گرمی
|
43,530,000