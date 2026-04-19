همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت سکه و طلا امروز یکشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۵ + جدول

قیمت سکه و طلا امروز یکشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۵ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز یکشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه می‌توانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.

قیمت طلا

بروزرسانی: یکشنبه ۳۰ فروردین

عنوان نرخ

قیمت (ریال)

طلای 18 عیار / 750

171,645,000

طلای 18 عیار / 740

169,356,000

طلای ۲۴ عیار

228,857,000

طلای دست دوم

169,355,910

آبشده کمتر از کیلو

744,530,000

مثقال طلا

743,530,900
انس طلا

4,859.40

قیمت سکه

سکه امامی تک فروشی

1,749,900,000

سکه بهار آزادی تک فروشی 

1,676,200,000

نیم سکه تک فروشی

934,000,000

ربع سکه تک فروشی

533,000,000

سکه گرمی تک فروشی

252,000,000

تمام سکه (قبل 86)

1,670,000,000

نیم سکه (قبل 86)

850,000,000

ربع سکه (قبل 86)

440,000,000

حباب سکه

حباب سکه امامی

60,460,000

حباب سکه بهار آزادی

9,240,000

حباب نیم سکه

90,560,000

حباب ربع سکه

110,260,000

حباب سکه گرمی

43,530,000
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

