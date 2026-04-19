فال حافظ متولدین هر ماه - یکشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۵

فروردین

به دلیل عدم شناخت و آگاهی کامل در مورد شخصی، نمی‌توانی به درستی با او ارتباط برقرار کنی و این موضوع تو را ناراحت و افسرده می‌کند. باید سعی کنی او را بهتر بشناسی و کمی ارتباط و احساساتت را عمیق‌تر کنی.

دست از رنگ‌های تیره بردار چون روح تو را خسته و کسل می‌کنند. برای اینکه سرحال بیایی و احساس شادی و طراوت کنی سعی کن مدتی از رنگ‌های روشن و شاد استفاده کنی.

بهتر است این روزها بر اعصابت مسلط باشی و آرامشت را حفظ کنی، آن وقت بهتر می توانید فکر کنید و تصمیم بگیرید.هیچ وقت با فکرهای آشفته دست به کار تازه ای نزنید.

عدم موفقیت یکی از نزدیکان در کارش، نگرانی هایی را برای تو بوجود می‌آورد. مقداری پول به دستت می‌رسد و از سوی دیگر خرج نسبتأ بزرگی به گردنت می‌افتد.

اردیبهشت

کوتاه آمدن در برخی مسائل به معنای پذیرش شکست نیست. ممکن است این کوتاه آمدن در اثر یک تدبیر و دوراندیشی خردمندانه اتخاذ شده باشد. پس نگران نباش.

با حرکت و پویایی وجودی، تو همیشه در حال انجام دادن کار تازه‌ای هستی. این مساله زندگی تو را از حالت یکنواخت و کسل‌کننده درمی‌آورد و تنوع را به زندگیت برمی‌گرداند.

احتیاج به کمی استراحت داری. فرصتی باید پیدا کرد تا این خستگی را از تنت دور کنی و با آرامش و انرژی به برنامه‌های بلندمدت فکر کنی.

باید برای مسائل اقتصادی خود برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشی تا دچار بحران نشوی.

خرداد

باید دوباره به سوی دوست و یا همسر خود رفته و سعی کنی تا دو نفری با یک گفتگوی جدی و صریح مشکلات را حل و فصل کنید. با گفتگو می‌توان به نقطه‌نظرهای مشترکی رسید.

شاید با رفتن به یک مسافرت بتوانید تا مدتها خاطرات قشنگی داشته باشید. کمی به خودتان برسید و تفریح کنید. مطمئنا به کسی برنمی‌خورد!!!!

تنش و استرس باعث می‌شود نه تنها روحت آزرده شود بلکه سلامتی جسمت نیز به خطر بیفتد چون قدرت روح از جسم بیشتر است. باید یاد بگیری که به خود روحیه بدهی و با انجام نرمش و پیاده‌روی دوباره به آرامش روحی برسی.

باید برنامه‌هایی را که برای ارتقاء اوضاع اقتصادی‌ات تعبیه کرده‌ای، واضح و روشن باشند تا برای دیگران هم قابل فهم گردد و بتوانند به تو در سودآور شدن این تئوری‌ها کمک کنند.

تیر

مدتی است که حیران و سرگردان مانده‌ای. کسی که بین عقل و قلب خود گرفتار شده باشد به همین وضعیت دچار خواهد شد. سعی کن از بین این دو یکی را انتخاب کرده و هر چه زودتر تکلیف خود را روشن کنی.

در تدارک یک میهمانی هستی. دیدار یک دوست قدیمی و تداعی خاطرات با او جالب و سرگرم کننده است.

این همه سستی و بی‌حالی از چیه؟؟؟ پیشنهاد می‌کنم کمی تندتر از همیشه راه برو و سریعتر روی پله‌ها حرکت کن. مهم نیست اگر زمان پیاده‌روی دستهایت را در هوا پچرخانی چون این بخشی از ورزش است. به اطرافت توجه نکن!!!

دوستی به تو کمک می‌کند تا اوضاع اقتصادیت را سر و سامان بدهی. شاید در این راه انگیزه‌های مادی و مالی نیرومندی وجود داشته باشد اما تو به این‌ها نباید توجه کنی. مهم این است که در حال حاضر او با کمک به تو مانع بزرگی را از سر راهت برداشته است.

مرداد

قبل از قبول کردن یک پیشنهاد باید خوب طرف مقابل را شناخت و در مورد آن تحقیق کرد و همه احتمالات را در نظر گرفت بعد جواب داد. عجله کردن در هر کاری پشیمانی به بار می‌آورد.

یک برنامه و یا کارت روی غلطک می‌افتد. اگر به کارهای هنری و ورزشی مشغولی، در یک رقابت با موفقیتهایی روبرو می‌شوی.

در وعده‌های غذایی‌ات از سبزیجات، بیشتر استفاده کن. سبزیجات بهترین میان غذا هستند.

باید بررسی کنی که چه کاری با روحیه و استعداد تو هماهنگی دارد، سپس در آن کار تخصص پیدا کنی تا از نظر مالی به سطح بالایی برسی.

شهریور

باید با آغوش باز و روی گشاده با دوست و یا همسرت برخورد کنی. هیچ کس نیست که عیب و یا ایرادی نداشته باشد. این مسئله در مورد خود تو هم صادق است. باید با گذشت از بعضی عیبها چشم‌پوشی کرد.

این روزها اوضاع و احوالت کاملا گرم و آفتابی خواهد بود. یک اتفاق خوشحال کننده باعث تغییر روحیه‌ات می‌شود.

اگر پوست حساسی داری با کرم غیرمعطر مرطوب نگهدار. چون میزان تماس با مواد تحریک کننده و حساسیت‌زا را به شدت کاهش می‌دهد.

آینده بهتری در انتظار توست. فشار کار و مشکلات متعدد اقتصادی این روزها تو را به شدت گرفتار کرده است. اما این وضعیت پایدار و ثابت نخواهد ماند.

مهر

راه درستی را انتخاب نکرده‌ای. به نظر می‌رسد این انتخاب آگاهانه نبوده و پایان خوبی هم نخواهد داشت. بهتر از در این‌باره بیشتر فکر کنی.

یک مسافرت دور یا نزدیک می‌تواند روحیه تو را عوض کند و زوایای دیگری از زندگی را به تو نشان دهد. همچنین فرصت خوبی است برای آشنایی با آدمهای مختلف و اندوختن تجربه‌های سودمند.

بهتر نیست به جای خوردن روزی یک مشت قرص و دارو!!! آب میوه بخوری و کمی به اعصابت مسلط باشی. شاید اینطوری روز رو بهتر شروع کنی.

به زودی با بحران مالی روبرو می‌شوی. باید با کار و کوشش این روند را تغییر داد. وقتی هدف و آرزویی داری باید آن را به عمل درآوری تا تغییر در زندگیت ایجاد شود. پیشرفت مهمترین اصل و قانون زندگی است.

آبان

موقعیتی پیش می‌آید که تو باید دست به انتخاب بزنی. باید شرایط را از جوانب مختلف بررسی کنی و سپس درباره آن تصمیم بگیری.

می‌توانی نامه‌ای برای یک دوست عزیز بفرستی. هرچند امروزه این رسم برافتاده و جایش را به تماس تلفنی و ایمیل داده اما نوشتن یا خواندن یک نامه لذت دیگری دارد. هم تو را سرذوق می‌آورد و هم دوستت را خوشحال می‌کند.

مراقب سلامتی خود باش و قدر آن را بدان. به جای تخریب بدن سالم و تندرستت، باید از آن مراقبت کنی.

بعد از یک دوره آشفتگی مالی اوضاع آرام خواهد شد. وقتی که این طوفان فرونشست می‌توان با ابتکار عمل بیشتری برای رسیدن به موفقیت تلاش کرد.

آذر

در رابطه با دیگران خوش برخورد و مهربان هستی اما در رابطه با دوست، سخت‌گیر و خشن می‌شوی. باید علت این برخورد را بفهمی و رفتارت را عوض کنی چون دوست تو تکیه‌گاه توست.

تو این استعداد را داری که احساسات خودت را متوازن کنی و زمانی که به این ثبات احساسی برسی، احساس شادمانی و رضایت مضاعفی از زندگی خواهی داشت.

برای دوری از هر نوع بیماری همیشه ورزش بهترین روش است اما به غیر از ورزش، خواب کافی برای تو ضروری است.

تو می‌توانی هم خیلی خسیس باشی و هم زیادی ولخرج که هیچ کدام به دردت نمی‌خورد. باید متعادل و میانه‌رو باشی و درست خرج کنی تا با مشکلی روبرو نشوی.

دی

بزرگترین نقطه ضعف ما در درون ماست. موانع بیرونی در برابر این ضعف‌ها هیچ نیست. پس قبل از هر کار اول تکلیفت را با خودت روشن کن. تو دقیقا چه می‌خواهی؟!

شانس خبری خوشحال کننده به تو می‌دهد که کاملا غیرمنتظره است. از ای موقعیت باید به بهترین شکل استفاده کرد و از نتیجه‌اش لذت برد.

گاهی بیماری‌های مختصر با بی‌توجهی در دراز مدت بلای جان ما می‌شوند. بهتر است پیشگیری کنی.

یک سفر برایت پیش می‌آید که برای تو بسیار سودآور خواهد بود. اگر در یک برنامه تجاری مشارکت می‌کنی، شانس با توست و منتظر سودی که عایدت می‌شود باش.

بهمن

باید ناراحتی و اختلافات را با گفتگو حل کرد. اگر هیچ وقت در موردش صحبت نشود بعدا دچار ضرر می‌شوی. با یک گفتگوی دوستانه و صمیمی می‌توانید مشکلات و سوء تفاهم‌ها را حل کنید.

این روزهای دیدارهای غیرمترقبه و پیش‌بینی نشده‌ای داری. به زودی شانس در خانه تو را خواهد زد.

در این هفته به خاطر موضوعی پیش‌بینی نشده جنب و جوش و فعالیت‌ات بیشتر می‌شود و به طور کلی روزهای شلوغ و تا حدی کلافه کننده در پیش داری. یک ناراحتی جسمی که مدتی تو و یا یکی از نزدیکانت را آزار می‌داد، برطرف می‌شود.

همه چیز برای بدست آورد یک سود مالی خوب مهیاست اما این به تو بستگی دارد که چه راهی را برای رسیدن به این پول انتخاب می‌کنی.

اسفند

کمی به احساسات و عواطف دیگران احترام بگذار. زمانی که با تو صحبت می‌کند، حتی اگر واقعا حواست پرت است سعی کن با جملاتی به او نشان دهی که مثلا توجه کافی را داری. حداقل اینطوری او بین تو با دیوار فرق می‌گذارد.

یک نفر از راه دور یا از اقوام دور منتظر خبرهای خوبی از توست. به زودی روزهای آفتابی و گرمی برایت شروع خواهد شد. به هر حال این روزها روی خط شانس هستی.

برای داشتن روحی آرام و بدنی سالم نیاز است محیط کار یا خانه را آرام و خوشایند کنی. در این صورت در زمان کار و یا استراحت و تفریح آرامش خواهی داشت.

این خیلی خوب است که تو بخشنده هستی و به دیگران از نظر مالی کمک می‌کنی، ولی نباید جوگیر شوی و همه پس‌اندازت را بدهی، چون زمان بی‌پولی کسی مثل تو در اطرافت نیست.

