جمیله کدیور: با وجود مذاکرات و آتش بس و برخی توافقها، احتمال ادامه جنگ ضعیف نیست

طجمیله کدیور در روزنامه اطلاعات نوشت:

تصور اینکه ترامپ و نتانیاهو این جنگ پر هزینه را در نیمه راه در میان انتقادات گسترده جهانی و داخلی و پیامدهای منفی بر اقتصاد خود رها کرده و آن را تمام شده تلقی کنند، دور از ذهن و غیر معقول است.

ترامپ به دنبال پیروزی کامل است. او در حال تکمیل لیست جنگ‌هایی است که به زعم خود پایان داده و می‌دهد و برای آوردن اسم ایران در این لیست و شرکت در مراسم پایان جنگ لحظه‌شماری می‌کند.

نتانیاهو نیز همچنان داعیه «تغییر نقشه منطقه» با «تغییر رژیم» ایران برای تثبیت سلطه خود بر منطقه را دارد و با نیمه تمام گذاشتن این جنگ، این رویاها جنبه حقیقت به خود نمی‌گیرد.

به همین دلیل است که احتمال جنگ مجدد همچنان بالاست؛ حتی اگر دور جدید مذاکره انجام شود و توقف جنگ تمدید گردد و ترامپ بگوید « دو طرف حالا بیش از هر زمان دیگری به یک توافق جامع نزدیک شده‌اند» ولی آمریکا همچنان به دنبال توافق مورد نظر خود مبتنی بر شروطی است که اگر ایران زیر بار آن نرود، و «توافقی حاصل نشود، احتمال ازسرگیری درگیری‌ها وجود دارد.»

باید نشست و منتظر ماند و دید در بازی شطرنج ایران و آمریکا در میانه جنگ، طرف پیروز چه حرکتی انجام می‌دهد؟

