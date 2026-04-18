آخرین عکس مارادونا پیش از مرگ!

در جریان دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده مرگ دیگو آرماندو مارادونا، وکلای مدافع لئوپولدو لوکه، پزشک معالج او، تصویری را به‌عنوان مدرک ارائه کردند که به گفته آن‌ها نشان می‌دهد این اسطوره فوتبال پیش از مرگ دچار ورم شدید نبوده است.

این عکس که پنج روز پیش از مرگ مارادونا و در تاریخ ۲۰ نوامبر ثبت شده، در دادگاه توسط لوکه و از طریق یک تبلت به قضات ارائه شد. در تصویر، مارادونا در حالی دیده می‌شود که بر سر میز ناهار نشسته و در کنار دستیارش ماکسیمیلیانو پومارگو و خواهرزاده‌اش جاناتان اسپوزیتو قرار دارد.

در این تصویر، هرچند مشخص نیست مارادونا دقیقاً چه غذایی می‌خورد، اما روی میز سالادی از کاهو و گوجه، بطری‌های روغن و آب‌لیمو، نمک بدون سدیم، نان و نوشیدنی دیده می‌شود. وکلای مدافع معتقدند این جزئیات نشان می‌دهد که وضعیت جسمانی او در آن زمان عادی بوده است.

تیم دفاعی لوکه اعلام کرده که این تصویر می‌تواند ادعای دادستانی مبنی بر ابتلای مارادونا به مشکل حاد ریوی در روزهای پایانی زندگی‌اش را رد کند. به گفته لوکه، اعضای خانواده نیز پس از دیدن این تصویر، از خروج او از اتاق و شرایط بهترش ابراز خوشحالی کرده بودند و اشاره‌ای به ورم صورت او نداشتند.

لوکه در ادامه دفاعیات خود، مجموعه‌ای از اسناد پزشکی و مقالات علمی را به قضات دادگاه، از جمله آلبرتو گایگ، آلبرتو ارتولانی و پابلو رولون ارائه کرد. او تلاش کرد با تکیه بر این مدارک، تشخیص‌های مطرح‌شده در گزارش کالبدشکافی و هیأت پزشکی را به چالش بکشد.

این پزشک همچنین تأکید کرد که نارسایی قلبی یک تشخیص بالینی است و نمی‌توان آن را صرفاً بر اساس کالبدشکافی اثبات کرد. او افزود مارادونا از سال ۲۰۰۷ هیچ داروی قلبی مصرف نمی‌کرد و برخی نشانه‌ها ممکن است در جریان احیای قلبی-ریوی ایجاد شده باشند، نه قبل از آن.

در مقابل، دادستان پرونده، پاتریسیو فراری، به‌شدت به اظهارات لوکه واکنش نشان داد و تأکید کرد که او همچنان واقعیت‌های مربوط به وضعیت جسمانی مارادونا را زیر سؤال می‌برد. به گفته فراری، شواهد و شهادت‌ها نشان می‌دهد که مارادونا در روزهای پایانی زندگی‌اش دچار ورم قابل توجهی بوده است.

همچنین یکی از شاهدان، نیکولاس تافارل، ماساژور مارادونا، در اظهارات خود اعلام کرده بود که چهره او به‌طور محسوسی متورم شده بود. به گفته او، چشم‌ها و گونه‌های مارادونا به‌شدت پف کرده بود؛ موضوعی که به پزشک اطلاع داده شده بود، اما پاسخ مشخصی در پی نداشت.