در این خورش به جای گوشت، مرغ بریزید

خورش‌ها از غذاهای اصیل و پایه ثابت سفره‌های‌ غذای ایرانی هستند که تنوع بسیار بالایی دارند. در شهرهای مختلف ایران خورش‌ها را به سبک‌ها و روش‌های گوناگون طبخ می‌کنند. خورش‌ها معمولا با مرغ و یا گوشت تهیه می‌شوند و از همین جهت دارای میزان بالایی از پروتئین هستند.

خورش مرغ و جعفری نوعی خورش بسیار مقوی و خوشمزه است که شباهت زیادی به قرمه سبزی دارد. چاشنی این خورش خوشمزه پرک لیمو است و با داشتن جعفری عطر و بوی فوق‌العاده‌ای دارد که وقتی یکبار آن را امتحان کنید، مشتری دائمی‌اش خواهید بود. اگر از درست کردن خورش‌های تکراری خسته شده‌اید، در ادامه این مطلب با طرز تهیه خورش مرغ و جعفری بی‌نظیر و خوشمزه همراه ما باشید.

مواد لازم

مرغ: ۳ تکه

جعفری پاک شده: ۱ کیلو

زعفران دم کرده غلیظ: ۲ قاشق غذاخوری

پرک لیمو عمانی: ۲ قاشق غذاخوری

نمک، فلفل سیاه، زردچوبه، پاپریکا و ادویه مخصوص مرغ: به میزان لازم

روغن: به میزان لازم

طرز تهیه

برای درست کردن این خورش خوشمزه ابتدا جعفری شسته و خرد شده را داخل ماهی تابه بریزید و روی حرارت ملایم قرار بدهید تا آب سبزی کشیده شود، سپس کمی روغن اضافه کنید و جعفری‌های خرد شده را سرخ کنید و کنار بگذارید.

نمک، فلفل، زردچوبه، پاپریکا و ادویه مرغ را با هم مخلوط کنید و روی تکه‌های مرغ بریزید و همه قسمت‌های مرغ را کاملا با این ادویه ماساژ بدهید تا مزه‌دار شود.

حالا مقداری روغن داخل ماهی تابه بریزید و تکه‌های مرغ را سرخ کنید.

در مرحله بعد جعفری سرخ شده را به مرغ سرخ شده اضافه کنید و روی آن زعفران دم کرده بریزید.

حدود یک و نیم لیوان آب جوش اضافه کنید و پرک لیمو را هم داخل خورش بریزید.

درب ماهی تابه را ببندید و حدود یک ساعت و نیم زمان بدهید تا خورش با حرارت کم بپزد و کاملا جا بیفتد.

در این مرحله خورش مرغ و جعفری خوشمزه ما آماده سرو است که می‌توانید آن را همراه با یک بشقاب کته زعفرانی میل کنید، نوش جان.

نکات مهم

ـ بهتر است جعفری را به همان اندازه که سبزی خورشتی را خرد می‌کنید، خرد کنید، طوری که نه بیش از حد درشت و نه بیش از حد ریز باشد.

ـ به جای پرک لیمو می‌توانید از خود لیمو عمانی برای پخت این خورش استفاده کنید.

ـ همیشه سعی کنید از زعفران دم کرده غلیظ استفاده کنید؛ چون هرقدر زعفران را با آب بیش‌تری دم کنید، کم‌رنگ‌تر می‌شود و مجبور می‌شوید برای به دست آوردن رنگ دلخواه‌تان از زعفران بیشتری استفاده کنید. بنابراین نحوه دم کردن زعفران بسیار مهم است. برای دم کردن زعفران ابتدا زعفران را بدون اضافه کردن شکر یا قند کاملاً پودر کنید. بعد به ازای ۱ قاشق چای‌خوری زعفران ۲ قاشق سوپ‌خوری آب جوش و ۲ تکه یخ به آن اضافه کنید. افزودن یخ باعث می‌شود به زعفران شوک وارد شود و رنگ بیش‌تری پس بدهد. زعفران را در ظرف دردار در فریزر نگهداری کنید و موقع استفاده اجازه بدهید در دمای محیط یخ زدایی شود. پس از هر بار استفاده دوباره زعفران باقی مانده را داخل فریزر قرار دهید. حواستان باشد زعفرانی که استفاده می‌کنید، تقلبی نباشد. برای اینکه بفهمید زعفران تقلبی یا خالص است. زعفران را بین انگشتتان بگذارید و فشار بدهید. اگر روغن پس نداد؛ یعنی خالص است. زعفران‌های تقلبی معمولاً براق هستند.