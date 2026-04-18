محققان پیشنهاد می‌کنند که افراد سحرخیز یا برای حداکثر بهره باید صبح‌ها ورزش کنند، در حالی که افراد شب زنده‌دار باید عصرها ورزش کنند.

طبق یک مطالعه جدید منتشر شده در مجله «قلب باز»، هماهنگ‌سازی ورزش به این روش می‌تواند باعث افزایش ضربان قلب شود، به خصوص برای افرادی که در معرض خطر بالای بیماری قلبی هستند. داوطلبانی که این روش را امتحان کرده‌اند، خواب بهتر، فشار خون پایین‌تر و سطح قند خون سالم‌تری داشتند.

بهبود تناسب اندام

حدود ۱۳۴ نفر در دهه‌های ۴۰ و ۵۰ زندگی خود در پاکستان در این مطالعه شرکت کردند. هیچ‌کدام از آن‌ها تناسب اندام فوق‌العاده‌ای نداشتند و حداقل یک عامل خطر قلبی مانند فشار خون بالا یا اضافه وزن داشتند. از آن‌ها خواسته شد تا به مدت سه ماه، پنج بار در هفته و روزی ۴۰ دقیقه، تحت نظارت، جلسات ورزشی پیاده‌روی سریع روی تردمیل انجام دهند.

بر اساس پرسشنامه‌ها، ۷۰ نفر به عنوان سحرخیز و ۶۴ نفر به عنوان جغد شب (افراد دیر خواب شب زنده‌دار) طبقه‌بندی شدند.

برخی از آن‌ها تمرینات خود را در مواقعی انجام می‌دادند که با کرونوتایپ ساعت بدنشان - استعداد طبیعی برای هوشیاری صبحگاهی یا عصرگاهی - مطابقت داشته باشد، در حالی که برخی دیگر برعکس عمل می‌کردند. هر دو گروه بهبودهایی در تناسب اندام نشان دادند. اما تطبیق ورزش با کرونوتایپ باعث افزایش بیشتر سلامت در فشار خون، ظرفیت هوازی، نشانگرهای متابولیک و کیفیت خواب شد.

محققان توضیح می‌دهند که ساعت داخلی بدن شما بر الگوهای خواب و بیداری و سطح هورمون و انرژی در طول روز تأثیر می‌گذارد که به نوبه خود می‌تواند بر عملکرد ورزشی و پایبندی به آن تأثیر بگذارد.

مضرات رویکرد ورزشی یکسان

نویسندگان این مطالعه می‌گویند یافته‌ها نشان می‌دهد که رویکرد «یک‌سان برای همه» در مورد زمان‌بندی ورزش ایده‌آل نیست. عدم تطابق بین برنامه‌های بیولوژیکی و اجتماعی یا «جت‌لگ اجتماعی» (یک وضعیت فیزیولوژیک که به دلیل تغییرات ریتم شبانه‌روزی بدن اتفاق می‌افتد) با افزایش خطر ابتلا به بیماری قلبی مرتبط است.

آن‌ها اضافه می‌کنند که افراد شب‌زنده‌دار می‌توانند در معرض خطر بیشتری از این موضوع باشند، به این معنی که نباید آن‌ها را مجبور به انجام تمرینات ورزشی صبحگاهی کرد. برخی از باشگاه‌های ورزشی اکنون در تمام ساعات، شب و روز، باز هستند.

هیو هانلی، مدیر آموزش شخصی و تناسب اندام در PureGym، می‌گوید مردم ساعات تمرین خود را حتی در شلوغ‌ترین زمان‌ها تقسیم می‌کنند. چیزی که ما در چند سال گذشته متوجه شده‌ایم این است که مردم در واقع سلامت خود را بیشتر در اولویت قرار می‌دهند و انعطاف‌پذیری بیشتری را به ارمغان می‌آورند.