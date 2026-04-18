متین‌ ستوده که از زمان آغاز جنگ تحمیلی آمریکایی صهیونیستی به ایران ساکت بود و اولین واکنشش به جنگ، ۳۴ روز بعد از آغاز و بعد از تهدید ترامپ به نابودی تمدن ایران بود بار دیگر به جنگ واکنش نشان داد.

وی نوشت: این روزا اصطلاح بی‌شرف و باشرف معنی واقعی خودشو از دست داده. اگه وطن‌پرستی بی‌شرفیه، من بی‌شرف‌ترینم. اگه مخالف حمله‌ آمریکا و اسرائیل خونخوار بودن به وطنت، به میهنت، به ایرانت بی‌شرفیه، من بی‌شرف‌ترینم. اگه خون‌گریه کردن واسه بچه‌هایی که فقط رفته بودن مدرسه و با موشک و بمب بشردوستانه‌ آمریکا و اسرائیل نه تنها به خونه برنگشتن و یکیشون حتی شناسایی هم نشد، من بی‌شرفم.

اگه جیگرم آتیش و خونه واسه هموطنام که خونه‌هاشون خراب شد و عزیزشونو از دست دادن ... و هزار اگه دیگه. منِ بی‌شرف عاشق این خاکم با همه‌ مردمش، همه مردم مظلومش، همه بچه‌های مظلوم ترش و به این بی‌شرفی تا ابد افتخار می‌کنم.