️در کشمیرِ تحت کنترل هند، مردم برای حمایت از ایرانی‌هایی که از جنگ آسیب دیده‌اند، دارایی‌های شخصی خود از جمله پول نقد، طلا، وسایل خانه و حتی پس‌اندازهای کودکان را اهدا می‌کنند؛ به‌طوری که کودکان قلک‌های خود را می‌شکنند و خانواده‌ها زیورآلات و دارایی‌های ارزشمند خود را می‌بخشند.

️یک پیوند تاریخی چندصدساله در میانه جنگ علیه ایران دوباره زنده شده و کشمیری‌ها هر آنچه را که می‌توانند، تقدیم می‌کنند. این اقدام ریشه در «پیوند تاریخی چندصدساله» و احساس همبستگی انسانی و مذهبی کشمیری‌ها با مردم ایران دارد.

