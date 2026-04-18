الجزیره: چرا بسیاری از کشمیریها برای ایران طلا اهدا میکنند و قلکهایشان را میشکنند
️برآورد مقامات محلی ارزش این کمکها را تا شش میلیارد روپیه (۶۴ میلیون دلار) اعلام کردهاند که شامل پول نقد، طلا، جواهرات، اقلام خانگی، دام و وسایل نقلیه است.
️در کشمیرِ تحت کنترل هند، مردم برای حمایت از ایرانیهایی که از جنگ آسیب دیدهاند، داراییهای شخصی خود از جمله پول نقد، طلا، وسایل خانه و حتی پساندازهای کودکان را اهدا میکنند؛ بهطوری که کودکان قلکهای خود را میشکنند و خانوادهها زیورآلات و داراییهای ارزشمند خود را میبخشند.
️یک پیوند تاریخی چندصدساله در میانه جنگ علیه ایران دوباره زنده شده و کشمیریها هر آنچه را که میتوانند، تقدیم میکنند. این اقدام ریشه در «پیوند تاریخی چندصدساله» و احساس همبستگی انسانی و مذهبی کشمیریها با مردم ایران دارد.