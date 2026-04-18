کشور ما جنگی را پشت سر گذاشت که در نتیجه تجاوز آشکار آمریکا و اسرائیل درگیر آن شد؛ در این بین خسارات مادی و معنوی بسیاری متوجه تعداد زیادی از هموطنان شد و البته دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان و نیروهای متعهدشان با تمام توان به یاری افراد و خانواده‌های آسیب‌دیده شتافتند.

سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران به عنوان مجموعه‌ای پشتیبان، انجام کار آواربرداری نهایی از ساختمان‌های تخریب شده را برعهده داشت و پاکبان‌های این مجموعه خدماتی با انجام کار شبانه‌روزی، در صدد انجام وظایف محوله خود بودند.

محسن قضاتلو مدیرعامل سازمان پسماند شهرداری تهران، به خبرآنلاین می‌گوید: بعد از جنگ ۱۲ روزه ما نزدیک به ۷۵۰ میلیارد تومان که قیمت دلار در آن زمان حدود ۹۰ تا ۱۰۰ هزار تومان بود را به دستور شهردار تهران و از طریق بودجه سازمان پسماند و بودجه‌ای که خارج از سازمان دریافت کردیم را صرف خرید ماشین‌آلات مختلف کردیم و اقدام آن روز به ما کمک کرد در جنگ اخیر از آن ماشین‌آلات در انجام آواربرداری‌ها استفاده کنیم.

او می‌گوید: در طول جنگ اخیر مجموعا ۶۵۳ ماموریت را انجام دادیم و در ۱۸۳۶ مورد هم ماشین آلات را به نقاط آسیب‌دیده اعزام کردیم و فقط در موضوع آواربرداری ۳۶۱۴ نفر روز از سازمان ما به طور مستقیم درگیر انجام کار آواربرداری بودند.

مدیرعامل سازمان پسماند شهرداری تهران می‌افزاید: به طور مستقیم بیش از ۱۰۰ نفر در طول جنگ در کار آواربرداری در نقاط مختلف حضور داشتند.

تشریح خسارتهای وارده به ماشین‌آلات شهرداری در طول جنگ

قضاتلو می‌گوید: وظیفه ما در آواربرداری پشتیبانی از آتش‌نشانی و مناطق است و ما هم پس از حضور آتش‌نشانان و عوامل منطقه‌ای در نقاط حادثه دیده حاضر می‌شدیم و وظیفه خودمان را انجام می‌دادیم و تا زمان خروج پیکر شهید یا فردی که زنده و زیر آوار بود و همچنین تا زمان باز کردن معابر اصلی حضور داشتیم.

او ادامه می‌دهد: ماشین‌آلات ما در جنگ اخیر نزدیک به ۱۸ میلیارد تومان خسارت دیدند؛ یکی از مینی بیل‌های ما که اخیرا خریداری شده بود در منطقه ۱ و همچنین یک دستگاه کامیون سازمان پسماند در منطقه ۱۱، در اثر اصابت موشک دشمن و ترکش‌هایی که به آن‌ها برخورد کرده بود، از بین رفتند و بقیه ادوات نیز در اثر زیرآوار رفتن و دیگر حوادث در حین انجام عملیات صدمه دیدند.

مدیرعامل سازمان پسماند می‌گوید: در طول جنگ اخیر ما هم کار رفت و روب تهران را به عنوان ماموریت ذاتی‌مان پیگیری کردیم و هم سعی کردیم که نگهداشت و نظافت شهر را بهتر از قبل مدیریت کنیم و ۲ تن از پاکبان‌های شهرداری تهران در حین انجام کار در آن روزها به شهادت رسیدند.

قضاتلو می‌گوید: نگذاشتیم خطوط پردازش زباله ما که در جنگ ۱۲ روزه تعطیل شده بود در این جنگ تعطیل شود و سعی کردیم حداقل میزان دفن را در مجتمع آرادکوه داشته باشیم که بتوانیم بیشتر موضوع پردازش را در دستور کار قرار بدهیم.

او یادآور می‌شود: کار رفت و روب و نگهداشت شهر در جریان مراسمات ملی_مذهبی مثل برگزاری مراسم عید فطر، برگزاری گردهمایی‌ها و تجمعات میادین مختلف شهر، تشییع پیکر شهدا و ... را هم پاکبان‌ها انجام دادند و خب برخی از این کارها کاری مضاعف برای سازمان بود که همکاران ما در سازمان پسماند همچنان انجام می‌دهند؛ مثل مراسم چهلم رهبری که حدود ۲۶۰۰ پاکبان ما در آن مراسم حضور داشتند.

افزایش حقوق پاکبان‌ها از این ماه اعمال می‌شود

مدیرعامل سازمان پسماند می‌گوید: ما یک ماموریت اصلی داشتیم و آن این بود که شهر را جنگ‌زده نشان ندهیم؛ یعنی مردم نبینند که شهر جنگ‌زده است و خب سریعا معابر مناطق حادثه‌دیده را باز می‌کردیم و نظافت آنجا را انجام می‌دادیم تا وضعیت عبور و مرور به حالت قبل بازگردد و آثاری از جنگ در هیچ کدام از معابر باقی نماند. هر جا هم که نیاز بود یک تیم ویژه آماده کرده بودیم که به همراه کارگر در محل ساختمان آسیب‌دیده مستقر می‌شد و کار پاکسازی و نظافت را انجام میداد.

قضاتلو اضافه می‌کند: حقوق پاکبان‌ها و عیدی آن‌ها را با وجود جنگ به موقع پرداخت کردیم؛ اما خب ضعف‌هایی هم (معوقات برخی پیمانکاران مثل پیمانکار منطقه ۱۵ که مدیریت یکی دیگر از مناطق پایتخت را هم در دست داشت) در کار بود و پیگیر هستیم که بتوانیم معوقات را هم پرداخت کنیم.

او می‌گوید: در حال حاضر کمترین حقوق دریافتی یک پاکبان ۲۵ و بیشترین آن ۲۸ میلیون تومان در ازای انجام روزانه ۸ ساعت کار منظم است؛ افزایش حقوق پاکبان‌ها هم از این ماه در حقوق آن‌ها لحاظ می‌شود و در حال رایزنی برای اختصاص بسته تشویقی برای پاکبان‌های زحمتکش که در طول جنگ پای کار بودند نیز هستیم.

مدیرعامل سازمان پسماند شهرداری تهران می‌گوید: ما از تجربیات جنگ ۱۲ روزه آموختیم و سعی کردیم در این جنگ بهتر عمل کنیم و خب همه دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان بهتر از جنگ قبلی عمل کردند.

قضاتلو می‌گوید: یکی از صحنه‌های دردآور جنگ را در منطقه ۴ تهران دیدیم که خانواده‌ای که بیش از ۱۰_۱۲ نفر و با هم بودند، همه شهید شدند؛ یک صحنه هم آن بچه کوچکی که توسط عوامل آتش‌نشانی زنده از زیر آوار بیرون آورده شد و از صحنه‌های شیرین در میانه جنگ بود.