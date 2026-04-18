متن تبریک روز دختر ۱۴۰۵

سبزترین بهار من آن زمان است که گلخنده‌های معصومانه تو در خانه دلم شکوفا می‌شوند، دخترم روزت مبارک.

عزیزم امروز روز توست، امیدورام از لحظه لحظه زندگیت لذت ببری

و به تمام خواسته‌های‌ زندگیت برسی

عرض تبریک به بهترین دختر دنیا

روز دختر مبارک

دختران فرشتگانی هستند از آسمان

برای پر کردن قلب ما با عشق بی پایان

دختر عزیزم روزت مبارک

می گویند: اگر خدا برای خانواده‌ای رحمت بخواهد به آن ها دختر عنایت میکند. رحمت خانه‌ام! روزت مبارک

عرضی ندارم بانو

فقط یادت باشد امروز که دختری

در آینده مادر دختر دیگری هستی

و روزی می‌آید که مادر بزرگ می‌شوی

پس جدا از همه ناپاکی‌ها، تو پاک بمان!

روز دختر مبارک

دختران پاک، فرشته‌های زمین هستند و خداوند به معصومیت آنها بر فرشتگان آسمان مباهات می‌کند.

دخترم! عفاف و پاک دامنی، خانه روحت را نورافشان کرده است، از این رو خورشید خانه‌ام شده‌ای. نورت، همواره مانا باد.

تقدیم به بهترین دختر دنیا و امید حیات من

با آرزوی بهترین و برترین‌ها برای فرشته زندگیم

دخترم روزت مبارک

خداوند لبخند زد

دختر آفریده شد

لبخند خدا روزت مبارک

روز دخترای گل مبارک

دختری نباش که به مردی نیاز داره

دختری باش که مردی به اون نیاز داره

و این دو با هم خیلی متفاوتند

روزت مبارک

دخترم در این دنیا معصومه باش تا در آن دنیا، شفاعت معصومین علیهم السلام شامل حالت شود.

تو ببین، وحشی چشمان توأم دختر خوب

که چنین بی سر و سامان توأم دختر خوب

خوشترین خاطره در خلوت خونین خیال

خواب لبخند و پری خوان توأم دختر خوب !

روزت مبارک

ای بهار آرزوی نسل فردا، دخترم

ای فروغ عشق از روی تو پیدا، دخترم

چشم وگوش خویش را بگشا کز راه حسد

نشکند آیینه ات را چشم دنیا، دخترم

دختر عزیزم روزت مبارک

اگه فقط یه دونه دختر خوب و مهربون توی دنیا باشه ، اون تویی . . .

دختر عزیزم روزت مبارک

میشه اسم پاکتو رو دل خدا نوشت

میشه با تو پر کشید توی راه سرنوشت

میشه با عطر تنت تا خود خدا رسید

میشه چشم نازتو رو تن گلها کشید

روز دختر مبارک

دست در دست حیا بگذار وکوشش کن مدام

تا نیفتی در راه آزادی از پا، دخترم

با مدارا می شوی آسوده دل، پس کن بنا

پایه رفتار خودرا بر مدارا، دخترم

دختر عزیزم روزت مبارک.

دختر یعنی: نجابت

دختر یعنی: لطافت

دختر یعنی: حرمت

دختر یعنی: برکت

دختر یعنی: احساس

دختر یعنی: عشق

دختر یعنی: پرنسس باباش

دختر یعنی: لبخند خدا …

امیدوارم مثل حنا با مسولیت

مثه کزت صبور

مثه ممول مهربون

مثه جودی شاد و سر زنده

و مثل سیندرلا خوشبخت باشی !

دختر جانم روزت مبارک باد

روز بزرگ داشت دختران، مقارن با فرا رسیدن سالگرد ولادت میراث‌دار نام و سیره حضرت فاطمه زهرا علیها السلام، حضرت فاطمه معصومه علیها السلام بر بانوان مؤمن و پرهیزکار فرخنده باد

برای دختر گلم یه آسمون عشق میارم

برای ناز اون چشاش سخاوت هدیه میارم

یک دل پر امید و مهر، ترانه ساز غصه ها

هدیه من به دخترم، همون غریب بی ریا

دخترم روزت مبارک

شادترین سپیده‌ها تقدیم به روشن‌ترین دختران بهار؛ روزتان به تابندگی آفتاب!

دختر روز نمی خواهد

کمی امنیت به او بدهید

تمام روزها روز دختر می شود

با تو بودن زندگی را برایم ستودنی می‌ کند

به همین خاطر ستایشت می‌کنم، دخترم !

روزت مبارک

دختر، خاطرات شاد و خوشی گذشته

لحظات شاد حال و امید آینده است

تقدیم به دخترم

روزت مبارک

دختران امروز، مادران آینده، بال های پرواز فرزندانشان به سوی کمال و سعادت خواهند بود.

تقدیم به همه دختران

همه آن موجودات پاک و الهی که وجودشان مایه حیات بشر است

روز دختر مبارک

من از تو گلی بهتر ندیدم

ز تو باغ گلی خوشتر ندیدم

میان این همه گلهای عالم

گلی خوشبوتر از دختر ندیدم . . .

روز دختر مبارک

دختر جنس عجیبی ست!

چشم هایش را که می بندی، دید دلش بیشتر…

دلش را که میشکنی، باران لطافت از چشم هایش سرازیر…

انگار درست شده تا…روی عشق را کم کند!

روز دختر مبارک

دختر، نشانه رحمت خداوند و تجلی جمال الهی است. روز دختر بر تمامی دختران فرشته سان ایران اسلامی مبارک

تو را دختر خانوم می‌نامند .

مضمونی که جذابیتش نفس‌گیر است…

دنیای دخترانه تو نه با شمع و عروسک معنا پیدا می‌کند

و نه با اشک و افسون.

اما تمام این‌ها را هم در برمی‌گیرد…

تو نه ضعیفی و نه ناتوان،

چرا که خداوند تو را بدون خشونت و زورِ بازو می‌پسندد.

اشک ریختن قدرت تو نیست، قدرت روح توست .

روزت مبارک

دختر که باشی

نفس بابایی

لوس بابایی

عزیز دردونه بابایی

حتی اگر بهت نگه .

دستت رو میذاره روی چشماشو میگه :

این تویی که به چشمای من سوی دیدن میدی

خلاصه دختر

یک کلام ….

نفس باباست

دختران، نغمه شورانگیز آفرینشند و جهان، مهربانی اش را از نگاه روشن آنان وام می‌گیرد. روز دختر مبارک.

