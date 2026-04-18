پیام تبریک ولادت حضرت معصومه (س)

بپوشانید چشم ای اهل معنا

که آید عصمت باری تعالی

خدا افزوده لطف خود به مردم

که آید حضرت معصومه درقم

بارگاهی که به شهر قم به پاست

هم برای نجف هم کربلاست

خاک اورا غرق بوسه می‌کنم

چون که جای پای اربابم رضاست

میلاد مظهر عصمت و نجابت؛ حضرت فاطمه معصومه (س)

و روز دختر بر تمام دختران عفیف ایران زمین مبارک باد

به دل حک شد به خط آشنایی

شب میلاد و آغازِ گدایی

کریمه؛ کاسه‌ام بنگر که بالاست

کرم بنما تو هر چه می‌توانی

همه ی امشب کنارِ بارگاهت

من و این گریه و فصلِ جدایی

دلِ فطرس شده در شام میلاد

اسیرِ گنبدِ زردِ طلایی

خاک قم گشته مقدس از جلال فاطمه

نور باران گشته این شهر از جمال فاطمه

گر چه شهر قم شده گنجینه علم و ادب

قطره‌ای باشد ز دریای کمال فاطمه...

شهرها انگشترند و قم نگین

قم، هماره حجت روی زمین

تربت قم، قبله عشق و وفاست

شهر علم و شهر ایمان و صفاست

ولادت بانو معصومه (س) مبارک باد

ای عاشقان بشارت غم‌ها دگر سرآمد

میلاد دخت پاک موسی بن جعفر آمد

عرض حاجت به دخت موسی کن

هرچه خواهی از او تمنا کن

گوهری کز شرف جلوه کوثر است

فروغ دیده موسی بن جعفر است

دخت فرخنده زهرای اطهر است

آنکه قبرش به قم سنگر عصمت است

بهر ایرانیان باعث رحمت است

ما همه ی ریزه خوار، او ولی نعمت است

قم سرخوشه از برکت این مرقد

ایران دیگه شد بیمه‌ی صد در صد

جایی که پر از نوره و خوشحالی

بین الحرمین قمه تا مشهد

آمده دنیا، جلوه‌ی جانان

آیه‌ی کوثر، خواهر سلطان

آمده کریمه‌ی آل طاها

بانوی علیمه ی آل طاها

شادی، مثل بارانی از آسمان

بر زمین فرو می بارد،

امروز روز به شکوفه نشستن بهار

در بوستان باب الحوائج است

ذیقعده شد و بهار ایران آمد

در مشهد و قم دو گنج پنهان آمد

در روز یکم کریمه آل رسول (ص)

در یازدهم شاه خراسان آمد

میلاد گلهای حضرت رسول (ص) مبارک باد

بانویم معصومه «سلام الله علیها»

شرافتِ زن در یاد توست، آن هنگام که قدسیان بر گلدسته‌های نورانی‌ نورانی‌ات سلام می‌فرستند.

سالروز میلاد حضرت معصومه «س» خجسته باد

از آسمان وجود تو بر ما نزول کرد

تا کوثر دوباره قرآن ما شدی

منت گذاشت بر سر ما ناز مقدمت

وقتی که آمدی تو و مهمان ما شدی

میلاد حضرت معصومه (س) مبارک باد

ولادت با سعادت نجمه آسمان ولایت، کریمه اهل بیت (ع)

حضرت فاطمه معصومه (س)

را محضر آقا امام زمان (عج) و شیعیان و دوستداران حضرتش تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم

هم چنین “روز دختر” را به همه ی دختران مسلمان عالم و ایران زمین تبریک می‌گویم

و امیدوارم به یمن و برکت این روز مبارک، دختران امروز و مادران فردای ایران اسلامی

در همه ی مراحل زندگی سلامت و موفق و بهروز باشند

امام صادق (ع) فرمودند：پسران نعمت اند و دختران خوبی. خداوند از نعمت‌ها سوال می‌کند و به خوبی‌ها پاداش می‌دهد.

ولادت حضرت معصومه (س) و روز دختر بر دختران سرزمینم مبارک باد

آفت دل‌ها غم است بر درگه معصومه ام

حرمت من حرمت عز و جلال فاطمه

یارب از غم‌ها مرا برهان هم از افسردگی

عفوکن ما را به قلب پر ملال فاطمه

میلاد حضرت معصومه (س) مبارک باد

فاطمه اخت الرضا، سلطان دین، روحی فداه

خاک درگاه تو از عرش علا اعلاستی

ملجا اهل زمان و شافع یوم المعاد

خواهر سلطان دین و ثانی زهراستی

میلاد حضرت معصومه (س) مبارک باد

