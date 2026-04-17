اختلاف ویکتوریا بکام و پسرش علنی شد!

ویکتوریا بکام برای اولین بار به‌ طور علنی درباره اختلاف با پسر بزرگش، بروکلین، صحبت کرده است. این خواننده سابق گروه اسپایس گرلز در مصاحبه‌ای صریح تأکید کرد که او و همسرش با وجود تیترهای اخیر درباره روابط خانوادگی‌شان، محبت عمیقی نسبت به فرزندان‌شان دارند.

ویکتوریا در گفتگو با وال‌استریت ژورنال درباره این موضوع اظهار داشت: «فکر می‌کنم همیشه همین‌طور بوده است. ما فرزندان‌مان را خیلی دوست داریم. همیشه سعی کرده‌ایم بهترین والدینی باشیم که می‌توانیم و می‌دانید، ما حالا بیش از ۳۰ سال است که در معرض دید عموم بوده‌ایم و تمام چیزی که همیشه تلاش کرده‌ایم انجام دهیم این بوده است که از فرزندان‌مان محافظت کنیم و آنها را دوست داشته باشیم. می‌دانید، واقعاً همین تمام چیزی است که می‌خواهم درباره‌اش بگویم.»

ماهیت عمومی این اختلاف ادعایی در ژانویه شدت گرفت، زمانی که بروکلین بیانیه‌ای طولانی در شش صفحه در اینستاگرام منتشر کرد. این سرآشپز در حال پیشرفت، والدینش را متهم کرد که تلاش کرده‌اند رابطه او با همسرش، نیکولا پلتز، را «خراب کنند» و همچنین اشاره کرد که نمایش‌های محبت‌آمیز خانواده اغلب با حفظ «برند بکام» مرتبط بوده است.

در این پست مفصل، بروکلین نارضایتی‌اش را ابراز کرد و مدعی شد که مجبور شده است صحبت کند زیرا والدینش «به رفتن نزد رسانه‌ها ادامه داده‌اند». او همچنین ادعاهای مشخصی درباره مراسم عروسی‌اش مطرح کرد و گفت مادرش «در لحظه آخر از دوختن لباس عروسی نیکولا منصرف شده» و «در طول جشن‌ها در مقابل همه به شکلی بسیار نامناسب با او رقصیده است».