تست تصادف تارا توربو در ایران انجام شد/ فیلم

آذر ماه ۱۴۰۴ بود که نخستین مرکز تست تصادف ایران با حضور وزیر صمت افتتاح شد و برای اولین بار خودروهایی چون هاوال از گروه بهمن و فونیکس F۷ (تیگو ۷) از مدیران خودرو در آن تست شدند. خودرو هایی که هر دو چینی بودند و انتظار می رفت برای افتتاح و انجام نخستین تست های این مرکز از خودرو های ایرانی نیز بهره گرفته شود. حالا ایران خودرویی ها به صورت داوطلبانه پیش قدم شده و جدیدترین محصول خود یعنی تارا توربوشارژ یا به اختصار تارا توربو را برای انجام تست های تصادف و ایمنی به این مرکز فرستاده و ویدیو حاصل از این تست را نیز منتشر نموده اند که در ادامه به بررسی آن می‌پردازیم.

مرکز آزمون‌های ایمنی و کیفیت خودرو در ایران؛ AQS

به نقل از اسب بخار، ایران با گذشت بیش از ۶۰ سال از آغاز صنعت خودروسازی، سرانجام به جمع ۱۲ کشوری پیوست که مرکز مستقل “تست تصادف” دارند. مرکز آزمون‌های ایمنی و کیفیت خودرو (AQS) با مساحت ۲۶ هزار متر مربع و ۱۳ هزار متر مربع سالن‌های تست، با سرمایه‌گذاری حدود ۳ هزار میلیارد تومان و ۱۱ میلیون یورو ارز خارجی احداث شده است.

تجهیزات این مرکز از کشورهایی مانند آلمان و ژاپن تأمین شده و شامل پیشرفته‌ترین سیستم‌های فیلم‌برداری با قابلیت ۱۰۰ هزار فریم در ثانیه، آدمک‌های تست تصادف (دامی) با جنسیت و وزن متفاوت (زن ۴۹ کیلوگرم و مرد ۷۵ کیلوگرم) و سنسورهای متعدد است. جالب است بدانید که هر آدمک تست بیش از ۲۵۰ تا ۴۰۰ هزار دلار قیمت دارد!

این مرکز مجوزهای استانداردهای جهانی مانند UNECE ، FMVSS و قابلیت اجرای تست‌های Euro NCAP، C-NCAP، Latin NCAP و J-NCAP را دارد.

سعید تاجیک، رئیس هیئت مدیره شرکت آزمون‌های ایمنی و کیفیت خودرو، در مراسم افتتاح این مرکز گفت: «این مرکز سالانه امکان ۳۰۰ تا ۴۰۰ تست را دارد و از خروج ۱۰ تا ۱۲ میلیون یورو ارز جلوگیری می‌کند.»

تست تصادف تارا توربو

از بدو ورود خودروی تارا به بازار، همواره ایمنی این خودرو بویژه در بخش ورق های بدنه و شکنندگی قطعات پلاستیکی پشت سپرها و…، مورد بحث بوده و هست. این امر به خصوص به دلیل عدم انتشار ویدیو های تست تصادف این خودرو در کشور های اروپایی یا شرق آسیا و همچنین آسیب پذیری ورق ها با فشار دست در سال های گذشته قوت بیشتری نیز به خود گرفت. حال ایران خودرویی ها در جدیدترین افدام خود، تارا توربو را برای انجام تست های تصادف به مرکز AQS فرستاده و ویدیو این تست را هم منتشر کرده اند که در ابتدا این ویدیو را باهم به نظاره می‌نشینیم.

پیش از این نیز گروه صنعتی ایران خودرو تست تصادف ری را را در یکی از مراکز اروپایی منتشر کرده بود.

همانطور که در این ویدیو می‌بینیم، تارا عملکرد مناسبی را در تست R۹۴ از خود نشان می‌دهد. در ویدیو مربوطه مشخص می‌شود که سقف و ستون های تارا در برخورد از روبرو آسیبی نمی بینند و محور جلو و درواقع چرخ ها به داخل اتاق نفوذ نمی‌کنند و جابجا نمی‌شوند. ایربگ های جلو هم عملکرد دقیق و درستی را از خود به نمایش می‌گذارند.

به طور کل باید گفت آسیب به ورقه های بدنه و سپر امری اجتناب ناپذیر در تصادفات است و آنچه مهم است عدم آسیب به قسمت کابین و سرنشینان کودک و بزرگسال است. امید است روند انجام این تست ها در کشورمان تسریع یافته و مدل های گوناگون این مدل تست ها نیز به مرکز AQS ایران افزوده شوند.

تست R۹۴ چیست؟

تست تصادف R۹۴ یکی از استانداردهای ایمنی خودرو در اروپاست که توسط United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) تعریف شده است. استاندارد R۹۴ مربوط به برخورد از جلو (Frontal Impact) است و بررسی می‌کند که یک خودرو در تصادف از روبه‌رو چقدر از سرنشینان محافظت می‌کند.

در این تست خودرو با سرعت حدود ۵۶ کیلومتر بر ساعت به یک مانع (Barrier) برخورد می‌کند. برخورد به صورت نیمه‌همپوشان یا آفست (Offset) ۵۰ درصدی انجام می‌شود (یعنی فقط بخشی از جلوی خودرو ضربه می‌بیند).

در طول تست، از آدمک‌های تست تصادف (Crash Test Dummies) استفاده می‌شود و مواردی همچون آسیب به سر، گردن، قفسه سینه و پاها، عملکرد کمربندهای ایمنی، عملکرد ایربگ‌ها، میزان نفوذ اجزای بدنه به داخل کابین و تغییر شکل سقف و ستون ها بررسی می‌شوند.

شایان ذکر است بسیاری از خودروهایی که در اروپا عرضه می‌شوند باید این استاندارد را پاس نمایند و این تست درواقع پایه‌ای برای ارزیابی ایمنی در تست‌هایی مثل Euro NCAP هم محسوب می‌شود.