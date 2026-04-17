قیمت دلار و یورو امروز جمعه ۲۸ فروردین ۱۴۰۵ + جدول
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز جمعه ۲۸ فروردین را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:جمعه ۲۸ فروردین

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

1,159,911

دلار (بازار آزاد)

1,521,200

یورو (صرافی بانک ملی)

1,359,759

یورو (بازار آزاد)

1,792,300

درهم امارات

414,290

پوند انگلیس

2,062,100

لیر ترکیه

33,900

فرانک سوئیس

1,942,900

یوان چین

223,000

ین ژاپن

 956,590

وون کره جنوبی

1,029

دلار کانادا

1,108,500

دلار استرالیا

1,091,000

دلار نیوزیلند

895,900

دلار سنگاپور

1,193,900

روپیه هند

16,320

روپیه پاکستان

5,483

دینار عراق

1,184

پوند سوریه

13,138

افغانی

23,700

کرون دانمارک

239,700

کرون سوئد

165,800

کرون نروژ

162,600

ریال عربستان

405,930

ریال قطر

432,500

ریال عمان

3,949,800

دینار کویت

4,948,955

دینار بحرین

4,031,000

رینگیت مالزی

384,900

بات تایلند

47,610

دلار هنگ کنگ

194,400

روبل روسیه

19,910

منات آذربایجان

895,070

درام ارمنستان

4,380

لاری گرجستان

565,600

سوم قرقیزستان

17,390

سامانی تاجیکستان

161,800

منات ترکمنستان

431,700
