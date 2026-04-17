قیمت سکه و طلا امروز جمعه ۲۸ فروردین ۱۴۰۵ + جدول

قیمت سکه و قیمت طلا امروز جمعه ۲۸ فروردین ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه می‌توانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.

قیمت طلا

بروزرسانی: جمعه ۲۸ فروردین

عنوان نرخ

قیمت (ریال)

طلای 18 عیار / 750

175,278,000

طلای 18 عیار / 740

172,941,000

طلای ۲۴ عیار

233,701,000

طلای دست دوم

172,940,580

آبشده کمتر از کیلو

760,270,000

مثقال طلا

759,247,900
انس طلا

4,791.35

قیمت سکه

سکه امامی تک فروشی

1,809,800,000

سکه بهار آزادی تک فروشی 

1,731,000,000

نیم سکه تک فروشی

959,000,000

ربع سکه تک فروشی

538,000,000

سکه گرمی تک فروشی

262,000,000

تمام سکه (قبل 86)

1,725,000,000

نیم سکه (قبل 86)

870,000,000

ربع سکه (قبل 86)

460,000,000

حباب سکه

حباب سکه امامی

74,310,000

حباب سکه بهار آزادی

4,900,000

حباب نیم سکه

92,540,000

حباب ربع سکه

103,750,000

حباب سکه گرمی

47,870,000
