قیمت سکه و طلا امروز جمعه ۲۸ فروردین ۱۴۰۵ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز جمعه ۲۸ فروردین ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
قیمت طلا
بروزرسانی: جمعه ۲۸ فروردین
عنوان نرخ
قیمت (ریال)
طلای 18 عیار / 750
175,278,000
طلای 18 عیار / 740
172,941,000
طلای ۲۴ عیار
233,701,000
طلای دست دوم
172,940,580
آبشده کمتر از کیلو
760,270,000
مثقال طلا
759,247,900
|انس طلا
4,791.35
قیمت سکه
سکه امامی تک فروشی
1,809,800,000
سکه بهار آزادی تک فروشی
1,731,000,000
نیم سکه تک فروشی
959,000,000
ربع سکه تک فروشی
538,000,000
سکه گرمی تک فروشی
262,000,000
تمام سکه (قبل 86)
1,725,000,000
نیم سکه (قبل 86)
870,000,000
ربع سکه (قبل 86)
460,000,000
حباب سکه
حباب سکه امامی
74,310,000
حباب سکه بهار آزادی
4,900,000
حباب نیم سکه
92,540,000
حباب ربع سکه
103,750,000
حباب سکه گرمی
47,870,000