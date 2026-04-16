نام «پژمان جمشیدی»، بازیگر سینما و تلویزیون و بازیکن سابق فوتبال، در سال ۱۴۰۴ در پی طرح شکایت یک زن جوان وارد یکی از خبرسازترین پرونده‌های قضایی مرتبط با چهره‌های شناخته‌شده شد. انتشار خبر این شکایت، واکنش‌های گسترده‌ای در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی به همراه داشت و در ادامه گزارش‌های مختلفی درباره بازداشت کوتاه‌مدت این بازیگر، آزادی با قرار وثیقه، ادعاهای مطرح‌شده از سوی شاکی و نیز واکنش مقام‌های قضایی منتشر شد.

روز گذشته نیز وکیل مدافع پژمان جمشیدی اعلام کرد: با توجه به اینکه جلسه‌ی قبلی دادگاه مصادف با جنگ شد، منتظر تعیین وقت مجدد هستیم.

نقطه آغاز/ شکایتی که نام یک چهره مشهور را وارد یک پرونده قضایی کرد

نخستین گزارش‌ها درباره این پرونده با انتشار خبر شکایت یک زن جوان از پژمان جمشیدی منتشر شد. طبق گفته وکیل شاکی، این شکایت در اول اردیبهشت ۱۴۰۴ ثبت شده و شاکی مدعی شده است همان روز حادثه‌ای رخ داده که او آن را «تجاوز» توصیف کرده است.

به گفته این وکیل، شاکی پس از وقوع حادثه به پزشکی قانونی معرفی شده و معاینات لازم در همان ساعات ابتدایی صورت پذیرفته است.

از بازداشت کوتاه‌مدت تا آزادی با قرار وثیقه

۲۹ مهرماه قوه قضائیه اعلام کرد: «چندی پیش خانمی با مراجعه به مرجع قضائی از یک بازیگر سینما به اتهام تجاوز به عنف شکایت کرد. در پی شکایت شاکی خصوصی و بررسی‌های تخصصی و علمی انجام شده این بازیگر مشهور سینما با احضار به مرجع قضائی تفهیم اتهام و بازداشت شد.»

پس از ثبت شکایت، خبر بازداشت کوتاه‌مدت این بازیگر در رسانه‌ها منتشر شد. با این حال، گزارش‌ها نشان داد که قرار بازداشت موقت صادرشده برای او در ادامه نقض شد و قرار قضایی دیگری جایگزین آن شد.

در ادامه نیز اعلام شد که جمشیدی با قرار وثیقه آزاد شده و روند رسیدگی قضایی به پرونده ادامه دارد.

روایت شاکی؛ ادعاهایی که پرونده را خبرساز کرد/ از قرائت صیغه محرمیت تا پیشنهاد ۵۰ میلیاردی برای صرف‌نظر از شکایت!

در ادامه روند پرونده، شاکی و مادر او در گفت‌وگویی رسانه‌ای روایت خود از ماجرا را بیان کردند. در این مصاحبه، شاکی مدعی شد که نتیجه معاینات پزشکی قانونی، وقوع تجاوز را تأیید کرده است. او همچنین گفت که در جریان رسیدگی به پرونده، پیشنهاد مبلغ ۵۰ میلیارد تومان از سوی متهم و اطرافیانش در ازای صرف‌نظر از شکایت مطرح شده، اما خانواده او این پیشنهادها را نپذیرفته‌اند.

در همین گفت‌وگو، مادر شاکی نیز ادعا کرد که متهم در یکی از جلسات رسیدگی گفته است میان طرفین صیغه محرمیت خوانده شده است؛ موضوعی که به گفته آنها مورد قبول شاکی و قاضی نبوده است.

پزشکی قانونی و دستگاه قضا چه گفتند؟

پس از انتشار برخی روایت‌ها درباره تأیید تجاوز از سوی پزشکی قانونی، رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در واکنشی اعلام کرد که: «اطلاعات و نظر کارشناسی پزشکی قانونی صرفاً در اختیار دستگاه قضائی و قضات قرار می‌گیرد و در صورت نیاز، کارشناسان ما در جلسات قضائی حضور یافته و گزارش‌های علمی خود را ارائه می‌کنند. بنابراین هیچ‌گونه مراجعه یا اطلاع‌رسانی عمومی از سوی پزشکی قانونی درباره جزئیات پرونده صورت نمی‌گیرد.»

با گسترش انتشار خبرهای مربوط به این پرونده، سخنگوی قوه قضائیه نیز اوایل آبان‌ماه در یکی از نشست‌های خبری واکنش نشان داد و اعلام کرد که پرونده در حال رسیدگی است و روند آن طبق روال قضایی ادامه دارد.

متهم ممنوع‌الخروج نبود؟/ تأیید حضور پژمان جمشیدی در کانادا

در ادامه انتشار خبرها، موضوع ممنوع‌الخروج بودن یا نبودن جمشیدی نیز مطرح شد. برخی گزارش‌ها این پرسش را مطرح کردند که آیا او با وجود تشکیل پرونده امکان خروج از کشور داشته است یا خیر.

طبق گفته وکلای جمشیدی درباره خروج او از کشور، موکل ممنوع الخروج نبوده؛ زیرا قرار وثیقه دارد و ممنوع الخروجی او رفع شده است.

گزارش‌هایی نیز درباره حضور جمشیدی در کانادا منتشر شد. وکیل او در گفت‌وگویی اعلام کرد که این سفر با اطلاع مراجع قضایی انجام شده است و او به کشور باز خواهد گشت.

در همین زمینه برخی حقوقدانان در گفت‌وگو با رسانه‌ها توضیح دادند که خروج یک متهم از کشور در برخی موارد با هماهنگی مراجع قضایی انجام می‌شود.

نخستین جلسه دادگاه؛ قرار بود آخرین جلسه رسیدگی باشد

در ماه‌های بعد، گزارش‌هایی درباره آخرین وضعیت پرونده منتشر و اعلام شد که روند رسیدگی قضایی همچنان ادامه دارد.

۲۵ بهمن‌ماه نیز خبر برگزاری نخستین جلسه دادگاه این پرونده منتشر شد. جلسه‌ای که قرار بوده آخرین جلسه رسیدگی باشد و به صدور رأی منتهی شود اما به یک جلسه دیگر در آینده نزدیک موکول شده است.

در این جلسه، اظهارات طرفین و وکلای آنها مطرح شده و بررسی مستندات ادامه یافته است.

آخرین روایت شاکی؛ رد ادعای اخاذی/ انکار وجود DNA متهم روی بدن شاکی از سوی وکلای پژمان

شاکی این پرونده و مادرش در گفت‌وگوهای بعد از پایان جلسه دادگاه، جو دادگاه را مثبت ارزیابی کردند و گفتند مدارکشان مبنی بر اتهام تجاوز به عنف، مستدل و کافی است.

شاکی، اظهارات وکلای پژمان جمشیدی مبنی بر مستدل نبودن مستندات ارائه شده از سوی او به دادگاه را قبول ندارد و می‌گوید تا جایی که می‌داند وکلای پژمان جمشیدی مدرک محکمه‌پسندی برای ارائه به دادگاه نداشته‌اند. او در این‌باره می‌گوید: «آنها حتی گواهی پزشک قانونی را که در پرونده موجود است و در آن وجود دی‌ان‌ای متهم روی بدن من و آثار کبودی، تورم و خراشیدگی نوشته شده است، انکار می‌کنند و معتقدند چنین چیزی وجود ندارد.»

در یکی از آخرین گفت‌وگوهای منتشرشده، شاکی و مادر او تأکید کردند که ادعای مطرح‌شده درباره اخاذی یا انگیزه مالی را رد می‌کنند. آنها هدف خود از مصاحبه با رسانه‌ها را آگاهی‌بخشی درباره چنین پرونده‌هایی و جلوگیری از تکرار این وقایع عنوان کردند.

پرونده‌ای که هنوز به ایستگاه پایانی نرسیده است

پرونده اتهام مطرح‌شده علیه پژمان جمشیدی همچنان در مسیر رسیدگی قضایی قرار دارد و نتیجه نهایی آن به رأی دادگاه بستگی خواهد داشت. در چنین پرونده‌هایی، روایت‌های مختلفی از سوی طرفین و منابع گوناگون مطرح می‌شود و تشخیص صحت ادعاها در نهایت بر عهده مرجع قضایی است.

منبع خبرآنلاین

