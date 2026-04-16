چین چگونه بدون شلیک حتی یک گلوله این جزیره را تصرف کرد؟
چین بدون شلیک یک گلوله، جزیرهای در دریای چین جنوبی را تصرف کرده است؛ اقدامی که میتواند تنش میان چین و تایوان را افزایش دهد.
روزنامه شرق نوشت: فوربز گزارش داده است لایروبهای چینی با سرعتی فوقالعاده مشغول توسعه جزیرهای مصنوعی در فاصله ۴۰۰کیلومتری از سواحل ویتنام بودهاند. نخستین اعتراض رسمی جدی ویتنام به این اقدام پکن در ماه مارس مطرح شد، یعنی بیش از پنج ماه پس از آغاز عملیات لایروبی. چین طبق روالی که سالها در قبال فیلیپین پیش گرفته، مقابل دید عموم به جنگ حقوقی روی آورده است و همزمان، تمرین جنگ نظامی واقعی را نیز پیش میبرد.
این نگرانی وجود دارد که اقدامات مشابه چین به شکلگیری بحران دیگری در دریای چین جنوبی و برتری نظامی چین در صورت وقوع درگیری بر سر تایوان منجر شود.
این جزیره واقع در «آنتلوپ ریف»، محل مناقشه میان چین، ویتنام و تایوان است؛ اما بر اساس حقوق بینالملل، این تراس ساحلی، حتی در صورت توسعه، نمیتواند جزیرهای کامل تلقی شود که حق ایجاد آبهای سرزمینی یا منطقه انحصاری اقتصادی داشته باشد.
با این حال، چین با استناد به تفسیری خاص از کنوانسیون حقوق دریاها، مدعی حقوق حاکمیتی بر این منطقه شده است. طبق این کنوانسیون، وضعیت حقوقی یک تراس ساحلی براساس حالت اولیه آن پیش از هرگونه ساختوساز تعیین میشود.
نشانههای این پروژه از سال ۲۰۲۳ آشکار شد، زمانی که دولت استان هاینان برای ارزیابی ظرفیت زیستمحیطی منطقه فراخوانی منتشر کرد. تصاویر ماهوارهای نشان دادند عملیات لایروبی در اکتبر ۲۰۲۵ آغاز شده و تا اوایل ۲۰۲۶ به شکل گستردهای ادامه داشته است. در فوریه سال جاری، ۲۲ کشتی لایروب در منطقه فعال بودند و چندین کیلومتر مربع زمین جدید ایجاد شده بود. همچنین، زیرساختهایی مانند اسکله برای کشتیهای باری، بیش از ۵۰ ساختمان، یک سکوی فرود بالگرد، کارخانه بتنسازی و مسیر ارتباطی ساخته شده است. لبهای مستقیم در بخش شمال غربی این سازه دیده میشود که امکان ساخت باند فرود هواپیما به طول حدود سه کیلومتر را فراهم میکند.
این نخستینبار نیست که چین دست به چنین اقدامی میزند. این کشور در فاصله سالهای ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵، هفت جزیره مصنوعی در جزایر اسپراتلی ساخت که بیشتر آنها در مناطق مورد ادعای فیلیپین و ویتنام قرار داشتند. این پایگاهها توان نظارتی و اطلاعاتی چین را افزایش دادهاند و حضور و ادعاهای حاکمیتی این کشور را تقویت کردهاند. در سال ۲۰۱۶، یک دادگاه داوری بینالمللی در پرونده شکایت فیلیپین از چین اعلام کرد این فعالیتها ناقض تعهدات چین در چارچوب کنوانسیون حقوق دریاها بوده است.