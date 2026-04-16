ماجرای چوبدستی فرمانده ارتش پاکستان چیست؟
«عصای ملاکا» (Malacca Cane) در ارتش پاکستان یک نماد تشریفاتی و سنتی است که بیشتر بهعنوان نشانه اقتدار، فرماندهی و جایگاه افسران عالیرتبه استفاده میشود، نه یک ابزار رزمی.
روزنامه همشهری نوشت: این عصا معمولا از چوب درخت نخل یا نی مالاکا (منطقهای در جنوب شرق آسیا) ساخته میشود و بهدلیل استحکام، سبکی و ظاهر براق و تیرهاش شهرت دارد. در دوران استعمار بریتانیا، استفاده از این نوع عصا در میان افسران ارتشهای تحت فرماندهی بریتانیا رایج شد و پس از استقلال پاکستان نیز این سنت در ساختار نظامی این کشور باقی ماند.
در ارتش پاکستان، عصای ملاکا بیشتر در مراسم رسمی، رژهها، دیدارهای دیپلماتیک و مراسم تغییر فرماندهی دیده میشود. این عصا معمولا در دست افسران ارشد، بهویژه ژنرالها یا فرماندهان یگانها قرار میگیرد و نمادی از نظم، انضباط و اقتدار سلسلهمراتبی است.
از نظر عملی کاربرد نظامی ندارد، اما از نظر نمادین بسیار مهم است و بخشی از هویت تشریفاتی ارتش محسوب میشود. گاهی نیز روی آن نشانها، فلزکاری یا سر تزئینی قرار میدهند که جایگاه صاحب آن را مشخصتر میکند.