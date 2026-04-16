خاک بحرین متعلق به ایران است
روزنامه کیهان نوشت: خاک بحرین متعلق به ایران است و مردم آن فارسی زبانند و خواستار الحاق این کشور به ایران هستند.
دولت بحرین از جمهوری اسلامی ایران به سازمان ملل شکایت کرده و مدعی شده که ایران در امور داخلی بحرین دخالت میکند.
اولا بحرین متعلق به ایران است و مردم آن سامان خودشان را ایرانی میدانند. به زبان فارسی حرف میزنند و خواستار الحاق به وطن اصلی خود هستند.
ثانیاًً، حاکمان دستنشانده بحرین، خاک این جزیره ایرانی را برای حمله نظامی به ایران در اختیار آمریکا و رژیم صهیونیستی گذاشتهاند. بنابراین، علاوه بر خلع ید، باید محاکمه و مجازات هم بشوند.
منبع کیهان