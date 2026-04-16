۱۰ چهرهٔ رسانهای «خطرناک» برای صهیونیستها
وزارت «امور یهودیان خارج از کشور» رژیم صهیونیستی فهرستی از ۱۰ چهرهٔ تأثیرگذار جهانی را منتشر و آنها را بزرگترین مبلغان «یهودستیزی» و دشمنان اصلی اسرائیل در سال ۲۰۲۵ معرفی کرد.
فهرست این افراد:
۱. دن بیلزریان: سلبریتی آمریکایی؛ بهدلیل حملات تند به سیاستهای اسرائیل.
۲. گرتا تونبرگ: فعال محیطزیست سوئدی؛ بهدلیل صحبت از «نسلکشی» اسرائیل.
۳. باسم یوسف: کمدین مصری-آمریکایی؛ بهدلیل رسوا کردن دروغهای اسرائیل در رسانههای جهانی.
۴. کندیس اونز: تحلیلگر سیاسی آمریکایی؛ بهدلیل افشای نفوذ لابی اسرائیل در حاکمیت آمریکا.
۵. عبدالباری عطوان: روزنامهنگار فلسطینی-انگلیسی؛ بهدلیل حمایت از محور مقاومت.
۶. عمر سلیمان: چهرهٔ مذهبی و فعال حقوق بشر آمریکایی؛ بهدلیل تبیین جنایات غزه برای غربیها.
۷. آناستازیا ماریا لوپیس: پزشک و فعال رسانهای دانمارکی؛ بهدلیل انتشار اسناد جنایات جنگی رژیم صهیونی.
۸. نیک فوئنتس: فعال سیاسی آمریکایی؛ بهدلیل مواضع ضدصهیونیستی.
۹. ایان کارول: تحلیلگر انگلیسی؛ بهدلیل کالبدشکافی ریشههای صهیونیسم.
۱۰. تاکر کارلسون: مجری مشهور آمریکایی؛ بهدلیل نقد نفوذ اسرائیل بر سیاستهای واشنگتن.