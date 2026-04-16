بهار یکی از بهترین فصل هایی که هم می توان در آن نوشیدنی های خنک خورد هم نوشیدنی های گرم. چون هوای متعادل بهار همه طبع ها را پوشش می دهد.

در این فصل می توانید از نوشیدنی‌هایی مثل اسموتی خرما، نوشیدنی جو دوسر، شربت آبلیمو، نوشیدنی تخم شربتی، اسموتی انبه، معجون شیر زعفران و نوشیدنی شیر بادام و کاکائو استفاده کنید. برای خواندن روش درست کردن هر یک از این نوشیدنی‌ها می توانید این مقاله را تا انتها مطالعه کنید. این نوشیدنی در شرایط بحرانی جنگ هم بسیار مقوی هستند.

۱- نوشیدنی جو دو سر، موز و کره بادام ‌زمینی

برای درست کردن این نوشیدنی مقوی و پرانرژی، ابتدا مقداری جو دوسر را با شیر گرم (شیر گاو یا شیر گیاهی مثل شیر بادام) مخلوط کنید و اجازه دهید به مدت ۵ دقیقه بماند تا نرم شود.

سپس یک موز رسیده را به آن اضافه کنید و یک قاشق غذاخوری کره بادام‌ زمینی طبیعی و بدون شکر نیز در آن بریزید.

برای شیرین شدن این نوشیدنی مقوی می توانید کمی عسل یا شیره انگور نیز به آن اضافه کنید. در ادامه مواد را در مخلوط‌ کن بریزید تا یک ترکیب کرمی و لطیف حاصل شود.

این نوشیدنی بسیار مقوی و سیرکننده است و به خاطر پروتئین، چربی سالم، پتاسیم، فیبر و کربوهیدرات‌های پیچیده‌ای که دارد انرژی زیادی به بدن می‌بخشد.

۲- اسموتی خرما، شیر نارگیل و دارچین

خرما یکی از مقوی‌ترین مواد غذایی است که می توانید در زمان ضعف جسمی یا افت قند خون از آن استفاده کنید. برای درست کردن این نوشیدنی که به عنوان بمب انرژی شناخته می‌شود، ابتدا باید ۴ تا ۵ عدد خرمای بدون هسته را چند دقیقه در آب گرم بخیسانید تا نرم شود.

سپس خرماها را با یک لیوان شیر نارگیل ترکیب و کمی دارچین آسیاب ‌شده نیز به این ترکیب اضافه کنید. در صورت تمایل می‌توانید کمی پودر هل یا وانیل طبیعی نیز به این نوشیدنی اضافه کنید.

همه مواد را در مخلوط کن بریزید و پس از مخلوط‌ کردن، این نوشیدنی‌ غلیظ، خوش ‌بو و انرژی‌زا را در لیوان بریزید و میل کنید.

این نوشیدنی سرشار از فیبر، پتاسیم، منیزیم و ترکیبات گرم‌کننده است. این اسموتی به‌ ویژه در روزهای سرد یا در دوران نقاهت یا شرایط سخت بسیار مفید است.

۳- شربت آب ‌لیمو تازه با عسل و زنجبیل

برای درست کردن این نوشیدنی کلاسیک اما تقویت کننده باید یک عدد لیموترش تازه را آب بگیرید و به آن یک قاشق چای‌خوری عسل طبیعی اضافه کنید.

یک تکه کوچک زنجبیل تازه (رنده ‌شده یا له‌ شده) را در آب گرم دم و عصاره آن را با مخلوط آب ‌لیمو و عسل ترکیب کنید. اگر دوست دارید نوشیدنی شما خنک‌تر شود، می‌توانید از آب سرد استفاده یا چند قطعه یخ نیز به آن اضافه کنید.

زنجبیل خاصیت ضد التهابی دارد، عسل ضد باکتری و انرژی‌زا است و لیمو منبع غنی ویتامین C است که در تقویت سیستم ایمنی نقش کلیدی ایفا می‌کند. این نوشیدنی برای مواقعی که احساس خستگی دارید، بسیار مفید است.

۴- نوشیدنی تخم شربتی با آب پرتقال و عرق بیدمشک

برای آماده کردن این نوشیدنی سبک اما بسیار مفید باید یک قاشق چای‌خوری تخم شربتی را در نصف لیوان آب گرم بریزید و حدود ۱۰ دقیقه صبر کنید تا تخم شربتی‌ها لعاب دار شوند.

سپس نصف لیوان آب پرتقال طبیعی و تازه گرفته‌ شده را به آن اضافه کنید. در نهایت یک قاشق غذاخوری عرق بیدمشک یا بهارنارنج به این نوشیدنی اضافه کنید.

این نوشیدنی بسیار انرژی‌بخش و نشاط ‌آور است و به تنظیم ضربان قلب، کاهش اضطراب، تقویت عملکرد ذهنی و بهبود سیستم گوارشی کمک می‌کند.

ترکیب تخم شربتی با عرقیات گیاهی و آب ‌میوه تازه، یک تقویت‌ کننده طبیعی برای شرایط بحرانی، کاهش استرس و برطرف کردن ضعف جسمی است.

۵- معجون شیر، زعفران، عسل و بادام

برای درست کردن این نوشیدنی سنتی ایرانی، ابتدا چند عدد بادام خام را یک شب در آب بخیسانید و پوست آن‌ها را بگیرید. سپس بادام‌ها را با شیر گرم در مخلوط‌ کن بریزید و پوره کنید.

کمی زعفران دم‌ کرده و یک قاشق چای‌خوری عسل طبیعی به این مخلوط اضافه کنید. همه مواد را به خوبی هم بزنید تا یک نوشیدنی لطیف، مقوی و خوش عطر به دست آید.

این معجون به ‌شدت برای تقویت مغز، افزایش انرژی، بهبود خلق ‌و خو و کاهش استرس مفید است. زعفران خاصیت نشاط ‌آور دارد و در ترکیب با شیر و بادام، به ‌عنوان یک نوشیدنی کامل برای بازیابی توان ذهنی و جسمی در زمان بحران عمل می‌کند.

۶- اسموتی انبه، ماست و زردچوبه

این اسموتی طبع گرمی دارد و در مواقع ضعف سیستم ایمنی یا بی‌حالی ناشی از بیماری و استرس بسیار مناسب است. برای درست کردن این نوشیدنی باید یک انبه رسیده را بشویید و بعد از جدا کردن پوست و هسته، آن را با نصف لیوان ماست طبیعی پرچرب در مخلوط کن بریزید.

در ادامه نصف قاشق چای‌خوری زردچوبه آسیاب ‌شده به آن اضافه کنید. برای طعمی دل‌نشین‌تر، می‌توانید کمی عسل یا هل آسیاب ‌شده نیز در این نوشیدنی بریزید.

زردچوبه به دلیل دارا بودن ترکیب فعال «کورکومین»، خاصیت ضدالتهابی قوی دارد و در کنار ماست و انبه به ترمیم بافت‌ها، تقویت گوارش و تجدید انرژی کمک می‌کند.

این نوشیدنی به ‌خصوص در روزهایی که بدن دچار بی‌حالی و سردی شده، تاثیر بسیار سریعی دارد.

۷- نوشیدنی گرم شیر بادام با پودر کاکائو و دارچین

برای درست کردن یک نوشیدنی انرژی‌زای گرم و آرام‌بخش، کافی است یک لیوان شیر بادام خانگی یا آماده را گرم و یک قاشق چای‌خوری پودر کاکائو خالص بدون شکر و کمی دارچین به آن اضافه کنید.

در صورت تمایل می‌توانید یک قاشق عسل طبیعی هم اضافه کنید. شیر بادام سرشار از اسیدهای چرب سالم، ویتامین E و کلسیم است و کاکائو نیز منبع منیزیم و انرژی ذهنی محسوب می‌شود.

این ترکیب به افزایش انرژی، آرام‌سازی ذهن و آرامش عضلات کمک می‌کند و برای استفاده قبل از خواب در شب‌های پراسترس هم بسیار مناسب است.

اضافه کردن دارچین به این نوشیدنی، موجب متعادل شدن طبع و هضم بهتر نوشیدنی می‌شود.

نکات طلایی

یکی از مهم‌ترین نکات برای درست کردن انواع نوشیدنی‌های انرژی‌زا این است که از مواد اولیه تازه، طبیعی و بدون نگهدارنده استفاده کنید. در این شرایط طعم، ارزش تغذیه‌ای و خاصیت درمانی این نوشیدنی‌ها بسیار می‌شود.

برخی نوشیدنی‌ها مانند نوشیدنی زنجبیل و آب‌لیمو، بهتر است گرم مصرف شوند تا تاثیر بهتری بر سیستم ایمنی و گوارشی داشته باشند. در مقابل اسموتی‌ها و شربت‌ها را بهتر است خنک سرو کنید تا حس طراوت بیشتری داشته باشند.

سعی کنید این نوشیدنی‌ها را به ‌صورت تازه مصرف شوند، اما در صورت نیاز، می‌توان آن‌ها را تا ۲۴ ساعت در یخچال نگهداری کنید.

برای جلوگیری از ته ‌نشین شدن یا تغییر طعم این نوشیدنی‌ها پس از نگهداری در یخچال، حتما پیش از مصرف مجدد نوشیدنی مورد نظرتان را هم بزنید یا دوباره میکس کنید.

برای خوش ‌طعم‌تر شدن نوشیدنی‌ها، می‌توانید از چاشنی‌هایی مانند دارچین، وانیل، پودر کاکائو، هل یا حتی پوست پرتقال رنده‌ شده استفاده کنید.

برای شیرین کردن انواع نوشیدنی‌های خانگی بهتر است به‌ جای شیرین ‌کننده‌های مصنوعی یا شکر سفید از عسل، شیره انگور، شیره خرما یا موز رسیده استفاده کنید. این مواد ارزش غذایی بالا و شاخص گلیسمی پایین‌تری دارند.

نوشیدنی‌هایی که برای درست کردن آن‌ها از مواد گرم استفاده می‌شود (مانند زردچوبه، دارچین، زنجبیل)، برای افراد با طبع سرد مناسب‌تر هستند. در حالی که نوشیدنی‌های خنک مانند خاکشیر یا آب پرتقال بیشتر برای شرایط گرمایی و التهاب توصیه می‌شوند.

برای درست کردن انواع نوشیدنی‌های میوه‌ای سعی کنید از میوه‌های رسیده و تازه استفاده کنید.

مصرف نوشیدنی‌های انرژی زا و تقویت کننده در شرایط بحرانی به بهبود فشارهای جسمی و روانی کمک می‌کند و موجب افزایش انرژی بدن می‌شود.

