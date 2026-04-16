تفاوت چشم شکارچی با شکار + اینفوگرافیک

آیا تا به حال به تفاوت خیره کننده چشمان حیوانات دقت کرده اید؟ این تفاوت صرفا یک تصادف ژنتیکی نیست؛ شکل مردمک چشم هر موجود، در واقع بازتابی از نقش حیاتی او در چرخه طبیعت است. در دنیای بی رحم حیات وحش، چشمان شما تعیین می کنند که آیا شکارچی هستید یا شکار.

حیوانات گیاه خوار و در معرض خطر، معمولا دارای مردمک های افقی هستند. این طراحی مهندسی شده، زاویه دید بسیار وسیعی به آن ها می دهد تا بتوانند حضور شکارچیان را تقریبا از هر جهتی تشخیص دهند، حتی زمانی که سرشان برای چریدن پایین است. در مقابل، شکارچیان کمین گر اغلب مردمک های عمودی دارند. این مردمک های خطی به آن ها اجازه می دهد تا با کنترل دقیق نور، روی طعمه خود متمرکز شوند و فاصله را با دقتی مرگبار تخمین بزنند.

شکارچی یا شکار؟ راز چشم‌هایی که نقش شما را در طبیعت فاش می‌کنند

منبع همشهری آنلاین

