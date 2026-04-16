راهکارهایی برای آنها که زیاد بیمار میشوند
بالاخره از شر آن سرفه خلاص میشوید و دوباره احساس عادی بودن میکنید. کار و زندگی خود را از سر میگیرید، و شاید برای سه روز همه چیز عادی به نظر برسد. اما دوباره گلویتان شروع به خارش میکند و دچار تب میشوید. دلیل ابتلای مداوم به بیماریها ناشی از یک مشکل نیست، بلکه ترکیبی از چیزهای کوچکتر است.
اگر این وضعیت برایتان آشنا به نظر میرسد، تنها نیستید. بسیاری از مردم خود را در این چرخه میبینند، یک یا دو هفته بیماری، چند روز بهبودی نسبی و سپس بازگشت به بیماری. دکتر اچ. گورو پراساد، پزشک داخلی میگوید: در بیشتر موارد، بیماریهای مداوم به دلیل یک مشکل بزرگ نیست. معمولا ترکیبی از چیزهای کوچکتر است که در کنار هم، باعث میشوند بارها و بارها بیمار شوید. این تمایز مهم است. زیرا اگر فکر میکنید یک مقصر بزرگ برای پیدا کردن مشکل یافتن و رفع آن وجود دارد، احتمالا در مسیر اشتباهی هستید. این بیماریهای مداوم یا گاه به گاه دلایلی دارند که در این مطلب به آنها میپردازیم.
بازگشت زودهنگام به روتین زندگی
خیلی معمول است زمانی که احساس بهبودی از بیماری پیدا میکنیم و در حالی که واقعا حالمان کاملا خوب نشده، دوباره کار و فعالیت روزانه را از سر میگیریم. با این کار در واقع بهبودی را پشت گوش میاندازیم. این سهل انگاری به عفونت بعدی فرصت خوبی میدهد تا دوباره ما را بیمار کند.
نادیده گرفتن کم خوابی
چند شب کم خوابی یا دیر خوابی میتواند در نوع واکنش بدن به بیماریها موثر باشد. کم خوابی یکی از دلایل خاموش ابتلای مداوم به بیماری است. این دلیل بیشتر بدون علامت و چراغ خاموش بر بیماریها تاثیر میگذارد.
در معرض ویروسها قرار گرفتن
در زمان شیوع یک ویروس یا بیماری بهتر است کمتر خود را در معرض ابتلا به ویروس قرار دهیم، کمتر در اداره حضور پیدا کنیم یا در جمعها حضور نداشته باتشیم و کمتر از وسایل نقلیه استفاده کنیم. هر چه در زمان شیوع ویروسها خود را در معرض آنها قرار دهیم، بیشتر بیمار میشویم.
استرس در پس زمینه قرار دارد
استرس مداوم با اینکه همیشه به نظر خطرناک نمیرسد، اما در بیمار شدن افراد تاثیر دارد. استرس مداوم میتواند مداوا و بازیابی از بیماری را طولانیتر کند و بر خواب فرد نیز تاثیر بگذارد و بدن را در برابر عفونتها ضعیفتر کند. استرس را اغلب افراد نادیده میگیرند چرا که جزئی از زندگی روزانه فرد شده و نسبت به آن عادی انگاری صورت گرفته است.
برنامههای نامنظم غذایی
غذا خوردن مسالهای نیست که سطحی با آن برخورد شود. از دست دادن وعدههای غذایی، خوردن غذا در ساعات غیرمعمول و در مجموع بی نظمی در غذا خوردن و عادات غذایی نامناسب میتواند در تداوم بروز بیماریها موثر باشد.
معالجه علائم و نه علت بیماری
خیلی از افراد فقط به علائم بیماری میپردازند و سعی در درمان آن دارند. یعنی فقط به درمان تب یا گلو درد میپردازند بدون اینکه علت اصلی بیماری را مورد توجه قرار داده باشند. اگرچه توجه به علائم میتواند در کوتاه مدت کمک کننده باشد اما همیشه نمیتواند منجر به بهبودی کامل شود. مخصوصا اگر روند مصرف داروها زودتر از زمان لازم متوقف شود یا اینکه فرد داروها را بدون تشخیص دقیق بیماری صرف کند. یعنی داروها واقعا مرتبط با بیماری وی نباشند.