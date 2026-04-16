در تازه‌ترین اخبار علمی، یک آزمایش فوق حساس در اعماق زمین به مرزهای ناشناخته ماده تاریک نزدیک شده است، تیمی از محققان باتری کوانتومی ساخته‌اند که در چند ثانیه با نور شارژ می‌شود، و یک ماهواره با فناوری بازوی انعطاف‌پذیر در مدار زمین آزمایش موفقی را پشت سر گذاشته است. این دستاوردها نوید آینده‌ای متفاوت در انرژی، فضا و درک ما از بنیادی‌ترین اجزای جهان را می‌دهند.

در جست‌وجوی ماده تاریک

به گزارش Popular Mechanics دانشمندان در پروژه بزرگی در اعماق زمین توانسته‌اند دستگاهی را فعال کنند که به دماهایی نزدیک به صفر مطلق می‌رسد تا به دنبال ذراتی باشد که ۸۵٪ ماده عالم را تشکیل می‌دهند؛ اما هنوز مشاهده مستقیم نشده‌اند. این تکنولوژی پیشرفته، با حداقل دخالت نویز و حفاظت بالا در برابر اشعه، می‌تواند به نخستین مشاهده مستقیم ماده تاریک منجر شود.

انرژی سریع‌تر و پاک‌تر

گروهی از پژوهشگران در استرالیا و دانشگاه‌های شریک دیگر موفق به خلق یک باتری کوانتومی شده‌اند که می‌تواند انرژی را از نور دریافت و ذخیره کند نه از واکنش‌های شیمیایی مثل باتری‌های امروز. این باتری جدید می‌تواند در سطح خودروهای برقی، موبایل‌ها و شبکه‌های برق انقلابی ایجاد کند، زیرا زمان شارژ را به چند ثانیه کاهش می‌دهد و پتانسیل ذخیره انرژی با بازده بسیار بالاتر را دارد.

ماهواره‌ای با بازوی هشت‌پا

در مدار نزدیک زمین، یک ماهواره جدید با سازوکاری عجیب و الهام‌گرفته از عملکرد نرم‌تن‌های اقیانوسی، یک بازوی رباتیک انعطاف‌پذیر موفق شد آزمایش سوخت‌گیری در فضا را کامل کند. این فناوری به معنی این است که ماهواره‌ها می‌توانند طول عمرشان را چندین برابر کنند و از تولید زباله‌های فضایی بکاهند؛ گامی بزرگ در مدیریت فضای اطراف زمین.

اهمیت این دستاوردها

به گزارش Live Science کشف ماده تاریک می‌تواند درک ما از کیهان را متحول کند، باتری‌های کوانتومی انرژی آینده را فراهم می‌کنند و فناوری‌های جدید در مدار زمین می‌توانند فضا را پایدارتر و دردسترس‌تر سازند.

باوجوداینکه علم همیشه چالش‌برانگیز و پیچیده بوده، اما پیشرفت‌های اخیر نشان می‌دهد که بشر در حال فتح مرزهای نوین است؛ از جست‌وجوی اجزای پنهان جهان تا خلق راه‌حل‌های انرژی نوین و افزایش پایداری در فضا، این یافته‌ها چشم‌اندازی هیجان‌انگیز از آینده نزدیک علم را ترسیم می‌کنند.

منبع همشهری آنلاین

