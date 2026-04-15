پاسخی از جانب پاپ به ترامپ!

احمدزیدابادی نوشت: ترامپ خطاب به پاپ لئوی چهاردهم رهبر کاتولیک های جهان چنین نوشته است:

"آیا کسی لطف می‌کند به پاپ لئو بگوید که ایران در دو ماه گذشته دست‌کم ۴۲٬۰۰۰ معترض بی‌گناه و کاملاً غیرمسلح را کشته است، و اینکه داشتن بمب هسته‌ای برای ایران کاملاً غیرقابل قبول است؟"

بعید می‌دانم پاپ بخواهد بیش از این دهان به دهان این چاکیده‌دهان شود! اما می‌توان از قول پاپ به ترامپ پاسخ داد:

"مگر جان انسان‌ها صرفاً عدد و رقم است که تو در هر صحبتی، مثل یک دلال معاملات ملکی، شمار قربانیان را ده‌هزارتا ده هزارتا بالا می‌بری؟ این آمار را از کدام نهاد معتبر حقوق بشری و یا سازمان بین‌المللی واجد شرایط داوری، به دست آورده‌ای؟ بعد بگو ببینم تو خودت در آن ماجرا چه نقشی بازی کردی؟ آیا دنبال همین کشتار نبودی تا به کمک رفیقت نتانیاهو آن را ابزاری برای توجیه جنگ علیه ایران قرار دهی؟ حالا اصلاً فرض کنیم که ادعای تو در این مورد صد در صد درست باشد، آیا پاسخ به آن فاجعه، قتل عامِ دختربچه‌های مدرسه‌ای میناب و غرق کردن ملوانان جوان ایرانی در دریا و ابراز مسرت از این عمل ننگین است؟ آیا چون در حوادث دی ماه معترضان به قتل رسیده‌اند به تو مجوز می‌دهد که ده‌ها هزار بمب و موشک بر سر ایرانیان بریزی و آثار تاریخی و بنگاه‌های علمی و آموزشی و انبارهای دارویی و غذایی و خانه‌های مسکونی و زیرساخت‌های صنعتی و پل‌ها و کارخانه‌های فولادسازی و پتروشیمی آنان را نابود کنی و بعد آنان را به بازگرداندن به "عصر حجر" و نابودسازی یک شبۀ تمدن‌شان تهدید کنی؟

علاوه بر این، سوای گزارش‌های نهادهای بین‌المللی و دم و دستگاه‌های اطلاعاتی خودت در بارۀ عدم وجود سندی مبنی بر تلاش عملی برای ساخت سلاح اتمی در ایران، مگر خودت همین هفت ماه پیش نگفتی که تمام صنعت هسته ای ایران را به طور کامل نابود کرده‌ای؟ پس ایران چطور با هیچ، مشغول ساخت سلاح اتمی بوده است!

همانطور که قبلاً هم گفتم باز تکرار می‌کنم که "جنگ‌، خشونت، بی‌عدالتی و دروغ، مورد رضایت خداوند نیست. قلب پیامبر مسیحیان با بد سیرتان، مغروران و متکبران نیست، بلکه همراه متواضعان و فروتنان است!"

انتهای پیام/