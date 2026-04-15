مادران باردار در شرایط بحران از اصرار بر سزارین زودرس خودداری کنند
دکتر الهه مصداقینیا گفت: زایمان زودرس نوزاد را در معرض عوارض ریوی و نیاز به بستری در بخش مراقبتهای ویژه قرار میدهد که این موضوع خود بار روانی و اجرایی مضاعفی برای مادر ایجاد میکند.
هرچه مداخلات پزشکی در روند زایمان کمتر باشد، به ویژه در شرایط بحرانی، نتایج بهتری برای مادر و نوزاد حاصل میشود.
مادری که زایمان طبیعی موفقی داشته باشد، بسیار سریعتر میتواند فعالیتهای روزمره را از سر بگیرد، از نوزاد خود مراقبت کند و در امر شیردهی موفقتر عمل کند.