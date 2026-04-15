با بوتاکس زیربغل می‌توانیم بوی نامطبوع عرق را از بین ببریم؟
یک متخصص پوست می‌گوید: افرادی که زیاد عرق می‌کنند و عرق بدبویی دارند، در استفاده از رول‌ها، اسپری‌ها یا دئودورانت‌ها و کرم‌های ضدتعریق باید مراقب باشند و محصول مناسبی را انتخاب کنند.

بسیاری از افراد همیشه از بوی بد زیربغل خود شکایت دارند و معتقدند هرچقدر هم که بهداشت فردی را رعایت می‌کنند، باز عرق‌شان بوی تند و نامطبوعی دارد. این بدوبویی عرق در روابط فردی و شغلی آنها نیز تاثیر می‌گذارد. چند سالی است که بوتاکس زیر بغل برای کاهش بوی بد آن در کلینیک‌های زیبایی رایج شده اما بعضی متخصصان می‌گویند بوتاکس هم تا حدی و کوتاه‌مدت می‌تواند بوی نامطبوع عرق را کنترل کند. به گفته متخصصان پوست، بعضی از افرادی که عرق‌شان بوی نامطبوعی دارد، چاره‌ای جز جراحی ندارند.

دکتر کیانا فرهی، متخصص پوست، مو و زیبایی در این رابطه به همشهری‌آنلاین می‌گوید: افرادی که تعریق بسیار شدید دارند، گاهی از تزریق بوتاکس در ناحیه زیر بغل استفاده می‌کنند تا فعالیت غدد عرقی کاهش یابد و تعریق کمتر شود. با این حال، این روش به‌تنهایی مانع بوی بد نمی‌شود. راه اصلی کنترل بوی نامطبوع، شست‌وشوی مناسب و رعایت اصول بهداشتی است. برای مثال، پوشیدن لباس‌های نخی نقش مهمی در کاهش بوی عرق دارد، در حالی که لباس‌های پلاستیکی می‌توانند باعث تشدید بو شوند.

دکتر فرهی می‌گوید: بوتاکس، یک روش درمانی صددرصدی نیست. این ماده تا عمق مشخصی اثر می‌کند. در ابتدای تزریق، پاسخ عضلانی مناسب است و فعالیت غدد عرقی کاهش می‌یابد. به‌ویژه در افرادی که تعریق بسیار شدید دارند، بوتاکس می‌تواند کمک‌کننده باشد؛ اما بعد از مدتی اثر آن کاهش می‌یابد و نتیجه اولیه تکرار نمی‌شود. ضمن اینکه در ناحیه سر امکان استفاده از بوتاکس وجود ندارد. حتی با انجام بوتاکس هم رعایت اصول اولیه بهداشتی ضروری است.

کدام افراد باید حتما جراحی‌ کنند؟

بعضی از افراد با وجود رعایت بهداشت فردی و شست‌وشوی منظم لباس‌ها، همچنان تعریق زیادی دارند و عرق‌شان بوی نامطبوعی دارد. فرهی درباره این گروه می‌گوید: بعضی‌ها دچار بزرگی و التهاب خوشه‌ای غدد عرقی در ناحیه زیر بغل هستند که تنها با جراحی می‌توان بخش‌های ملتهب و متورم را خارج کرد. این وضعیت «هیدرآدنیت چرکی» نام دارد. در این جراحی، کل غدد عرقی خارج نمی‌شوند، بلکه بخش‌هایی که دچار تکثیر بیش از حد و عفونت شده‌اند، برداشته می‌شوند.

این متخصص پوست تاکید می‌کند که این افراد به‌ طور قطعی نیازمند جراحی هستند. چون تعریق شدید و بوی تند عرق آنها با روش‌های دیگر کنترل نمی‌شود. بنابراین افرادی که دچار تعریق بسیار شدید یا بیش از حد هستند، باید به پزشک مراجعه کنند تا از نظر وضعیت غدد عرقی، عملکرد تیروئید و کم‌خونی بررسی شوند و درمان مناسب دریافت کنند.

در استفاده از اسپری‌های ضد عرق مراقب باشید

دکتر فرهی در بخش دیگری از گفتگو درباره استفاده از اسپری‌های ضد عرق هم می‌گوید: افرادی که زیاد عرق می‌کنند و عرق بدبویی دارند، در استفاده از رول‌ها، اسپری‌ها یا دئودورانت‌ها و کرم‌های ضدتعریق باید مراقب باشند و محصول مناسبی را انتخاب کنند. چون بعضی از این محصولات، ترکیبات قوی‌ای دارند که ممکن است باعث واکنش‌های آلرژیک شوند و حتی روی جلد خود محصول نوشته شده که «تنها هفته‌ای یک ‌بار استفاده شود.»

توصیه این پزشک متخصص پوست این است که با توجه به نازکی پوست زیر بغل، بهتر است افراد محصولات ضدعرقِ با حداقل آلومینیوم و کمترین آسیب پوستی را خریداری و استفاده کنند و موقع خرید حتما به نوشته‌های روی محصول دقت کنند.

 

منبع بهداشت نیوز
