بسیاری از افراد همیشه از بوی بد زیربغل خود شکایت دارند و معتقدند هرچقدر هم که بهداشت فردی را رعایت می‌کنند، باز عرق‌شان بوی تند و نامطبوعی دارد. این بدوبویی عرق در روابط فردی و شغلی آنها نیز تاثیر می‌گذارد. چند سالی است که بوتاکس زیر بغل برای کاهش بوی بد آن در کلینیک‌های زیبایی رایج شده اما بعضی متخصصان می‌گویند بوتاکس هم تا حدی و کوتاه‌مدت می‌تواند بوی نامطبوع عرق را کنترل کند. به گفته متخصصان پوست، بعضی از افرادی که عرق‌شان بوی نامطبوعی دارد، چاره‌ای جز جراحی ندارند.

دکتر کیانا فرهی، متخصص پوست، مو و زیبایی در این رابطه به همشهری‌آنلاین می‌گوید: افرادی که تعریق بسیار شدید دارند، گاهی از تزریق بوتاکس در ناحیه زیر بغل استفاده می‌کنند تا فعالیت غدد عرقی کاهش یابد و تعریق کمتر شود. با این حال، این روش به‌تنهایی مانع بوی بد نمی‌شود. راه اصلی کنترل بوی نامطبوع، شست‌وشوی مناسب و رعایت اصول بهداشتی است. برای مثال، پوشیدن لباس‌های نخی نقش مهمی در کاهش بوی عرق دارد، در حالی که لباس‌های پلاستیکی می‌توانند باعث تشدید بو شوند.

دکتر فرهی می‌گوید: بوتاکس، یک روش درمانی صددرصدی نیست. این ماده تا عمق مشخصی اثر می‌کند. در ابتدای تزریق، پاسخ عضلانی مناسب است و فعالیت غدد عرقی کاهش می‌یابد. به‌ویژه در افرادی که تعریق بسیار شدید دارند، بوتاکس می‌تواند کمک‌کننده باشد؛ اما بعد از مدتی اثر آن کاهش می‌یابد و نتیجه اولیه تکرار نمی‌شود. ضمن اینکه در ناحیه سر امکان استفاده از بوتاکس وجود ندارد. حتی با انجام بوتاکس هم رعایت اصول اولیه بهداشتی ضروری است.