خبرسازی پژمان جمشیدی این بار با مازراتی+ عکس

این کارگردان سینما درباره آخرین وضعیت ساخت ششمین فیلمش با نام «مازراتی» که این روزها به عنوان یکی از گزینه‌ها برای بهبود وضعیت گیشه سینماها مطرح می‌شود، به ایسنا گفت: علاقه‌مند هستیم که فیلم را اکران کنیم منتها تدوین آن تمام نشده و هنوز ۱۰۰ پلان ویژوال باقی مانده که در روزهای جنگ فرصت اجرای آن‌ها وجود نداشت. باید این پلان‌ها صداگذاری شوند و بعد هم با ساخت موسیقی فیلم تمام شود.

او افزود: برنامه‌ریزی ما این است که حدود دو ماه دیگر یعنی اوایل تابستان «مازراتی» را اکران کنیم و به نظرم مخاطب می‌تواند از آن لذت ببرد و در گیشه هم به می‌تواند به سینما کمک کند.

«مازراتی» یک فیلم کمدی است که به گفته کارگردانش متفاوت از کمدی‌هایی است که در سال‌های اخیر روی پرده سینما رفته‌اند.

این فیلم داستان یک راننده تاکسی است که با یک ماشین مازراتی تصادف می‌کند و اتفاقات عجیبی برایش می‌افتد. در «مازراتی» پژمان جمشیدی، یکتا ناصر، بیژن بنفشه‌خواه، نعیمه نظام‌دوست، غلامرضا نیکخواه، علیرضا استادی، خشایار راد، عطیه شایان و معصومه محمدپور بازی کرده‌اند.

همچنین مرجان قمری، ایمان برات‌پور، پریسا رضایی، النا حیدری، نازنین رضوانی، نگین صفری جم، نگار بابایی، حسن خزایی، نسرین سرابندی، کسری عبدالله پور، آسمان صادقی، احمد تهرانی و مرتضی صالحی دیگر بازیگران این فیلم معرفی شده‌اند.

تهیه‌کنندگی «مازراتی» را امیرحسین نوروزبیگی و قربان محمدپور بر عهده دارند و جواد نوروزبیگی مشاور تهیه‌کننده این پروژه و علی مردانه به عنوان مجری طرح و انتخاب بازیگر این فیلم هستند.