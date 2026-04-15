بانوان جهادگر به کمک خانواده های آسیب دیده در جنگ شتافتند + فیلم
خوشگو، مسئول بانوان گروه جهادی خادم الانبیاء گفت: حدود ۲۴ روز مشغول هستیم و پتوشور خانه راه اندازی شده است و این کار توسط بانوان جهادگر از شستشو تا بسته بندی انجام می شود. مردم می توانند با مراجعه به سامانه ایران همدل تقاضای شستشو پتوهایشان را به ما بدهند.
ویدئو توضیحات سارا خوشگو، مسئول بانوان گروه جهادی خادم الانبیاء درباره فعالیت بانوان در روزهای جنگ تحمیلی سوم در مناطق جنگزده را در تلویزیون همشهری مشاهده می کنید.
