سایر رسانه‌ها ۲۶ / ۰۱ / ۱۴۰۵ - ۱۳:۵۶:۳۳

بانوان جهادگر به کمک خانواده های آسیب دیده در جنگ شتافتند + فیلم

خوشگو، مسئول بانوان گروه جهادی خادم الانبیاء گفت: حدود ۲۴ روز مشغول هستیم و پتوشور خانه راه اندازی شده است و این کار توسط بانوان جهادگر از شستشو تا بسته بندی انجام می شود. مردم می توانند با مراجعه به سامانه ایران همدل تقاضای شستشو پتوهایشان را به ما بدهند.