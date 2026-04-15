English العربیه
ول‌نکن‌ترین مربی جهان

با نزدیک شدن به آغازجام جهانی ۲۰۲۶ و داغ شدن تب اخباراین تورنمنت، فدراسیون فوتبال غنا درتصمیمی بحث‌برانگیز هدایت تیم ملی را به کارلوس کی‌روش سپرده؛ مربی پرتغالی وآشنا برای فوتبال‌دوستان ایرانی که سال‌هاست سیرکاهشی عملکردش همه را ناامید کرده است.

کی‌روش قراراست نهمین تیم ملی دوران کاری‌اش را هدایت کند؛ مربی‌ای که روزگاری روی نیمکت رئال مادرید نشست وسال‌ها دستیار فرگوسن در منچستریونایتد بود، اما درسال‌های اخیر نشان داده دوران اوبه پایان رسیده و دیگر آن مربی سابق نیست.

کی‌روش۷۳ساله پیش ازاین با پرتغال یک‌بار و سه‌بار با ایران درجام جهانی حاضر شده وحالا می‌خواهد پنجمین حضورش(که احتمالا آخرینش هم باشد) را روی نیمکت غنا تجربه کند. اما جالب اینجاست که غنا چگونه به او اعتماد کرده است؟ مربی‌ای که بعد از تجربه‌های ناموفق درمصر،کلمبیا وبازگشت دوباره به ایران، قطر و عمان، عملا ثابت کرد نه ایده جدیدی دارد، ونه دیگرتاکتیک‌هایش درفوتبال امروز جواب می‌دهد وشاید تنها دلالانی خوبی دارد.

اوکه برای دومین بارتیمی را در جام جهانی هدایت خواهد کرد که نقشی درصعودش نداشته است در جام جهانی کارنامه قابل دفاعی هم ندارد و در چهار حضور قبلی فقط یک بارازگروهش صعود کرده، آن هم با پرتغال پرستاره، که بعد ازآن صعود به عنوان تیم دوم درهمان مرحله یک‌شانزدهم سریع حذف شد.

وضعیت وقتی عجیب‌ترمی‌شود که بدانیم غنا در گروهی بسیارسخت قرار گرفته وشانس چندانی برای صعود ندارد. اگر کی‌روش با تیم کامل‌تر ایران مقابل انگلیس شش گل دریافت کرد، حالا غنا تیمی که حتی از اتریش کم ستاره هم پنج گل خورده، با هدایت کارلوس‌خان چه سرنوشتی برابرسه شیرها پیدا می‌کند؟ از طرفی کاش کی‌روش۷۳ساله که درتمام این سال‌ها پول خوبی به جیب زده، طمع پول بیشتر نداشته باشد و بازنشسته شود.

حضور او بعد از کودتای بازیکنان علیه اسکوچیچ در تیم کشورمان اعتبار او را به شدت خدشه دار کرد.در قطر متهم به دلالی شد، با مصر و کلمبیا و عمان بدترین نتایج را گرفت و حالا قراراست به‌عنوان دومین مربی با بیشترین حضور در جام جهانی شناخته شود؛ حتی اگر نتایجش هیچ‌وقت درحد و اندازه این رکوردها نبوده باشد.

 

منبع همشهری
