10 گیاهی که پشه ها را از محیط زندگی شما فراری می دهند

گیاهان دورکننده پشه ها و حشرات

پشه ها نه تنها می توانند به فضای زندگی ما هجوم بیاورند، بلکه می توانند آثار گزش بدی روی پوست ما بگذارند و باعث تورم، خارش و التهاب شوند. در موارد شدید این حشرات می توانند بیماری های کشنده ای مانند مالاریا و تب دنگی را هنگام نیش زدن منتقل کنند. به همین دلیل باید به سرعت این حشرات را از بین ببرید. برای دور کردن پشه ها می توانید از برخی از گیاهان استفاده کنید.

بهترین گیاهان دور کننده پشه

کاشت انواع خاصی از گیاهان و گل های کنترل کننده آفات یک راه حال آزمایش شده و واقعی برای دور نگه داشتن پشه ها است. به عنوان یک مزیت، گیاهانی که بوی بدی برای پشه ها دارند، برای انسان ها خوش بو هستند. بنابراین، پاسیو و حیاط خلوت شما هم بدون پشه و هم خوش بو می شود.

در این مقاله، مجموعه ای از بهترین گیاهان دور کننده پشه را برای شما جمع آوری کرده ایم.

1. رزماری

اگر گوشه ای خشک از باغچه شما نور آفتاب کامل دارد، بهترین محل برای کاشت یک بوته رزماری است. اجازه دهید بوته رزماری بین دو دفعه آبیاری خشک شود و به عنوان یک گیاه خوراکی و نیز یک گیاه دور کننده پشه به شما خدمت می کند.

برای دور نگه داشتن پشه ها در فضای باز، چند شاخه رزماری را بر روی بازوها یا پا های خود بزنید و دود رزماری حاصل از کباب پز نیز می تواند یک دافع اضافی باشد. رزماری همچنین یک عامل بازدارنده برای گربه ها است، اگر گربه های خیابانی دارید که در حیاط خانه تان می چرخند. علاوه بر این ها رزماری یک گیاه خوشبو کننده خانه نیز می باشد.

2. ریحان

ریحان فقط برای تزیین روی پیتزا یا تهیه سس پستو نیست. این گیاه زیبا همچنین دارای فواید زیادی برای باغبانی است، مانند جذب زنبور عسل، تقویت طعم گیاهان و از همه مهم تر، یک گیاه دور کننده پشه.

ماتئو گریدر، متخصص کنترل آفات مستقر در لندن می گوید، باغبان ها کاشت ریحان در باغ را به شدت توصیه می کنند. به لطف رایحه قوی آن، یک عامل دور کننده پشه است. گریدر همچنین استفاده از ریحان را برای دور کردن پشه ها به طور طبیعی توصیه می کند که به گیاهان دیگر شما آسیبی نمی رساند.

برای این کار، حدود 5/3 اونس برگ ریحان تازه را با نصف فنجان آب جوش و نصف فنجان ودکا مخلوط کنید. کاملا هم بزنید و مخلوط را به یک بطری اسپری تمیز منتقل کنید. دافع طبیعی و مبتنی بر ریحان خود را در فضای باز اسپری کنید تا پشه ها را از خود دور نگه دارید.

3. بادرنجبویه

بادرنجبویه حاوی ترکیبی به نام سیترونلال است که اثر مشابه ای با سیترونلا دافع پشه دارد. رایحه لیمویی بادرنجبویه نیز رایحه ای است که پشه ها دوست ندارند، به همین دلیل یکی از بهترین گیاهان دور کننده پشه است. خوان.جی روچا، معاون DynaTrap، توصیه می کند که به دلیل خواص تهاجمی هنگام کاشت بادرنجبویه در باغ احتیاط کنید.

این گیاه بعد از کاشت به سرعت رشد می کند، بنابراین بهتر است آن را در گلدان بکارید و گلدان را در نزدیکی جایی قرار دهید که می خواهید پشه ها از آن دور شوند؛ به عنوان مثال، نزدیک ایوان.

4. نعناع گربه ای

گربه شما ممکن است برای آن دیوانه شود، اما پشه ها همه کار می کنند تا از آن دور شوند. در واقع، مطالعات نشان داده اند که اسانس موجود در نعناع گربه ای که با نام نپتالاکتون شناخته می شود، در دفع پشه ها بسیار موثرتر از اسپری های دفع آفات عمل می کند.

اسانس موجود در نعناع گربه ای به قدری قوی است که تنها یک دهم آن برای دفع پشه ها کافی است. گیاه نعناع گربه ای زیاد رشد می کند، بنابراین اگر آن را مستقیما در باغ می کارید، در محلی این کار را انجام دهید که منظره حیاط را از بین نبرد.

و آماده باشید تا پاتوق اصلی همه بچه گربه های محل شود. صاحبان سگ و افرادی که به گربه حساسیت دارند باید به دنبال گزینه دیگری برای دور کردن پشه ها باشند. (صاحبان سگ باید مراقبت باشند زیرا این گیاه برای سگ ها سمی است)

5. پونه

پونه یک گونه بسیار قوی از نعناع است. اگر مقدار خیلی زیادی از خود گیاه مصرف شود یا روغنش جذب پوست شود، می تواند برای انسان و حیوانات سمی باشد. اما اگر با دقت رشد و مصرف شود، پونه یکی از بهترین و موثرترین گیاهان دور کننده پشه است.

شما می توانید مقداری پونه را در فضای باز خانه خود بکارید، به عنوان مثال در محل نشیمن در حیاط. گریدر می گوید، برای محافظت بیشتر در برابر پشه ها، برخی از افراد ترجیح می دهند برگ های پونه را خرد کرده و در جیب خود بریزند و به این ترتیب بوی تند این گیاه پشه ها را دور می کند.

اگر نمی توانید پونه پیدا کنید، به طور کلی گیاهان خانواده نعناع یا نعناعیان ازجمله خود نعناع در برابر پشه ها موثر هستند.

6. سیترونلا

سیترونلا از دیرباز به عنوان یکی از محبو ترین گیاهان دور کننده پشه و آفات مورد استفاده قرار گرفته است، به همین دلیل است که شمع ها و اسپری حشره کش برای فضای باز اغلب از روغن این گیاه ساخته می شوند. شما می توانید گیاه سیترونلا را در باغ خود بکارید یا با کاشت آن در نزدیکی سایر گیاهان دور کننده پشه ها مانند اسطوخودوس، اثربخشی آن را چندبرابر کنید.

سیترونلا در آب و هوا و خاک های مختلف رشد می کند. از همین جهت یکی از ساده ترین گیاهان در زمینه رشد و نگهداری است. گیاه دیگری که می تواند به شما کمک کند، سیترونلا شمعدانی است. سیترونلا شمعدانی، شمعدانی است که روغنی بسیار مشابه با سیترونلا تولید می کند و اثر مشابه ای در دفع حشرات دارد.

سیترونلا اغلب با علف لیمو اشتباه گرفته می شود زیرا از نظر ظاهری شبیه به هم هستند، اما ساقه های اصلی سیترونلا به رنگ قرمز یا سرخابی هستند در حالی که برای علف لیمو سبز می باشند. اما هر دو این گیاهان خاصیت دفع حشرات را دارند، بنابراین می توانید یکی را به انتخاب خود بکارید.

7. توت زیبا آمریکایی

این درختچه زیبا که بومی جنوب ایالات متحده است، گل های سفید کوچک و خوشه هایی از توت های بنفش روشن در پاییز تولید می کند. از توت آن می تواند در پخت وپز استفاده کرد و پرندگان نیز آنها را دوست دارند، اما جادوی واقعی این گیاه دور کننده پشه در برگ های آن است.

مدت هاست که از آن ها به عنوان یک داروی گیاهی استفاده می شود، و مطالعات علمی ثابت کرده اند که یک ترکیب شیمیایی خاص در برگ های گیاه، کالیکارپنال، در دفع پشه ها مؤثر است. و به عنوان یک امتیاز، یک بازدارنده عالی برای کنه است! کافی است به سادگی برگ ها را له کنید و روی پوست در معرض دید خود (یا خز سگتان) بمالید، دیگر پشه ها با شما کاری نخواهند داشت. همچنین می توانید اسپری های مختلف حاوی اسانس این گیاه را خریداری کنید یا خودتان آن را بسازید.

8. اسطوخودوس

اسطوخودوس یک گیاه دورکننده حشرات است و نه فقط پشه ها. چه کسی فکرش را می کرد چنین گل خوش بویی می تواند پشه ها را دور کند؟ خوشبختانه، پشه ها بیشتر رایحه هایی که برای انسان خوش هستند را دوست ندارند و اسطوخودوس یکی از آن هاست. کربن دی اکسید یکی از خوش بوترین رایحه ها برای پشه های ماده است زیرا منبع اصلی خون آن ها یعنی انسان و حیوانات با هر بار نفس کشیدن این رایحه را منتشر می کنند.

با این وجود، بوی آرامش بخش اسطوخودوس از بوی کربن دی اکسید بسیار دور است و به همین دلیل پشه ها از آن متنفرند. اگر می خواهید اسطوخودوس شما اثربخشی دوچندانی داشته باشد، از آن به عنوان یک دافع طبیعی پشه ها استفاده کنید. برای این منظور کافی است چند قطره روغن اسطوخودوس را روی مچ دست یا پا بریزید.

یک نوع خاص از اسطوخودوس به نام لاواندین اثربخشی بیشتری دارد زیرا حاوی کافور است. به عنوان یک مزیت، این نوع اسطوخودوس علاوه بر پشه ها، پروانه و مگس را نیز دور می کند.

9. گل جعفری

یکی از زیباترین گل های ساده گل جعفری است که چیزی فراتر از رنگ های نارنجی، زرد و قرمز روشن را به باغ می آورد. رایحه آن ها برای انسان جذاب است در حالی که پشه ها آن را دوست ندارند. امی لاهورن، معاون شرکت کنترل کنه و پشه Mosquito Squad، کاشت گل جعفری را در گلدان ها پیشنهاد می کند تا در نزدیکی نقاط ورود پشه ها به خانه، مانند پنجره ها و درها قرار گیرند. یا چندین گلدان از گل جعفری را در محل اصلی تجمع در فضای باز قرار دهید تا پشه ها را دور نگه دارید.

10. سیر

سیر یکی از قدیمی ترین درمان ها برای دفع چیزهای بد است. اگر چند روزی پشت سر هم میخک بخورید، هرچیزی که بخواهد خون شما را بمکد از خون آشام ها گرفته تا پشه ها، نظرش را تغییر می دهد. با این وجود، اکثر افراد نمی خواهند چنین کاری بکند، اما در عوض کاشت سیر آسان است. بوی تند این گیاه موجب می شود تا پشه ها از خانه شما دور شوند.