تصاویر ماهوارهای از خسارات سنگین به بالگردها و جنگندههای آمریکایی در اصفهان
تصاویر ماهوارهای خسارتهای سنگین به دو جنگنده و بالگردهای آمریکایی در اصفهان را نشان داد.
تصاویر ماهوارهای دقیق که در ۱۰ آوریل ۲۰۲۶ گرفته شده دو جنگنده آمریکایی از نوع HC-130J "Combat King II و چهار بالگرد از نوع MH-6 Little Bird را که منهدم شده در اصفهان را نشان میدهد.
تصاویر گرفته شده منهدم شدن بالگردها در اصفهان را نشان میدهد و این مسئله اخبار رسانههای آمریکایی را تکذیب میکند.
این تصاویر نشان میدهد که نیروهای ایرانی خسارتهای سنگینی را به این جنگندهها وارد کرده یا آن را منهدم کردهاند.
پیشتر طی جنگ ایران و آمریکا اصفهان شاهد تلاش واشنگتن برای نجات دو خلبان خود بود که جنگندههای آنها توسط ایران سرنگون شدند.
