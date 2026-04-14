باور غلط یا واقعیت/ تخمه خوردن و تأثیر آن بر فاصله دندانها
یک دندانپزشک گفت: خوردن تخمه بهتنهایی باعث تغییر ساختار دندانها نمیشود، اما مصرف مداوم تخمه با پوست سفت میتواند به مرور زمان باعث سایش دندانهای جلویی شود.
در جامعه امروز، بسیاری از باورهای نادرست درباره تأثیرات مصرف برخی خوراکیها بر سلامت دهان و دندان رایج شده است. یکی از این باورها، تأثیر مصرف تخمه بر فاصله افتادن بین دندانهاست که بهطور گستردهای مطرح میشود. اما آیا واقعاً خوردن تخمه میتواند باعث تغییرات ساختاری در دندانها شود؟
خوردن تخمه، بهخصوص تخمه با پوست، میتواند باعث ایجاد فاصله بین دندانها شود. این تصور، بارها در میان خانوادهها و حتی برخی از نوجوانان شنیده شده و باعث شده مصرف تخمه بهعنوان یک خوراکی محبوب، با نگرانی همراه باشد.
بسیاری از مشکلات دندانی ناشی از عادات نادرست و عدم مراقبت به موقع است و مراجعه منظم به دندانپزشک و رعایت نکات بهداشتی میتواند از بروز چنین آسیبهایی جلوگیری کند و همچنین، باید میان باورهای نادرست رایج در جامعه و حقایق علمی تمایز قائل شد تا از ایجاد نگرانیهای بیمورد و تصمیمگیریهای غلط در مصرف مواد غذایی پیشگیری شود.
مصطفی مژدهی فرد، دندانپزشک و دکترای سیاستگذاری سلامت، گفت: برخلاف برخی تصورات، خوردن تخمه باعث فاصله افتادن بین دندانها نمیشود. اما در مواردی که مصرف تخمه بهویژه با پوست سفت، بهصورت مداوم و در درازمدت انجام شود، میتواند باعث سایش در سطح دندان، بهخصوص دندانهای جلویی شود. این سایش ممکن است بعد از چند ماه یا یکسال بهتدریج خود را نشان دهد.
وی تاکید کرد: باید بین باورهای نادرست و واقعیتهای علمی تفاوت قائل شد و بسیاری از مشکلات دهان و دندان، با پیشگیری ساده و مراجعه منظم به دندانپزشک قابل کنترل هستند.