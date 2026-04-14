چرا دنباله‌دار R۳ (PanSTARRS) دُمی نازک و رشته‌رشته دارد؟ جدیدترین عضو درخشان منظومه شمسی درونی، یعنی دنباله‌دار C/۲۰۲۵ R۳ (PanSTARRS)، در حال حاضر جریانی چشمگیر از گازهای درخشان را در فضا گسترش داده است.

این دُم از یک هسته مرکزی از یخ‌ها آغاز می‌شود که احتمالا چند کیلومتر قطر دارد. این هسته بر اثر گرمای خورشید گرم شده و ابری از گاز خنثی را به درون هاله اطراف دنباله‌دار منتشر می‌کند؛ هاله‌ای که به رنگ سبز کم‌رنگ می‌درخشد.

گازهای هسته‌ای که توسط نور پرانرژی خورشید یونیزه می‌شوند، به وسیله بادهای خورشیدی رانده شده و دُمی یونی ایجاد می‌کنند که به رنگ آبی کم‌رنگ می‌درخشد. ظاهر رشته‌رشته و مه‌آلود این دُم یونی به دلیل ساختار دائماً در حال تغییر باد خورشیدی است.

این دنباله‌دار تا حدود ۱۰ روز دیگر، پیش از سپیده‌دم، از عرض‌های شمالی بهترین شرایط رصد را دارد و پس از آن، بهترین دید آن از نیم‌کره جنوبی خواهد بود.