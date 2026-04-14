رئیس آژانس انرژی اتمی روسیه، الکسی لیخاچِف، اعلام کرد که مسکو تقریباً تمام کارکنان خود را از تنها نیروگاه هسته‌ای ایران خارج کرده است؛ نیروگاهی که با همکاری و نظارت روسیه ساخته و اداره می‌شود.

بر اساس این اظهارات، ۱۰۸ نفر از کارکنان روسی تخلیه شده‌اند و تنها ۲۰ نفر شامل مدیران ارشد و متخصصانی که مسئولیت ایمنی تجهیزات را بر عهده دارند، همچنان در نیروگاه حضور دارند.