خروج گسترده کارکنان روسیه از نیروگاه هستهای بوشهر+ فیلم
۱۰۸ نفر از کارکنان روسی از نیروگاه هستهای بوشهر تخلیه شدهاند و تنها ۲۰ نفر در نیروگاه حضور دارند.
رئیس آژانس انرژی اتمی روسیه، الکسی لیخاچِف، اعلام کرد که مسکو تقریباً تمام کارکنان خود را از تنها نیروگاه هستهای ایران خارج کرده است؛ نیروگاهی که با همکاری و نظارت روسیه ساخته و اداره میشود.
بر اساس این اظهارات، ۱۰۸ نفر از کارکنان روسی تخلیه شدهاند و تنها ۲۰ نفر شامل مدیران ارشد و متخصصانی که مسئولیت ایمنی تجهیزات را بر عهده دارند، همچنان در نیروگاه حضور دارند.
