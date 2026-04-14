قیمت دلار و یورو امروز سه شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۵ + جدول

قیمت دلار و یورو امروز سه شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۵ + جدول
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز سه شنبه ۲۵ فروردین را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:سه شنبه ۲۵ فروردین

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

1,159,911

دلار (بازار آزاد)

1,591,100

یورو (صرافی بانک ملی)

1,359,759

یورو (بازار آزاد)

1,863,200

درهم امارات

433,150

پوند انگلیس

2,142,900

لیر ترکیه

35,600

فرانک سوئیس

2,022,000

یوان چین

232,900

ین ژاپن

 996,090

وون کره جنوبی

1,069

دلار کانادا

1,152,400

دلار استرالیا

1,124,300

دلار نیوزیلند

929,900

دلار سنگاپور

1,247,300

روپیه هند

17,060

روپیه پاکستان

5,737

دینار عراق

1,239

پوند سوریه

13,770

افغانی

24,820

کرون دانمارک

249,100

کرون سوئد

172,700

کرون نروژ

168,100

ریال عربستان

424,380

ریال قطر

452,800

ریال عمان

4,132,400

دینار کویت

5,170,855

دینار بحرین

4,216,300

رینگیت مالزی

400,400

بات تایلند

49,480

دلار هنگ کنگ

203,000

روبل روسیه

21,100

منات آذربایجان

936,270

درام ارمنستان

4,240

لاری گرجستان

591,000

سوم قرقیزستان

18,190

سامانی تاجیکستان

169,400

منات ترکمنستان

453,900
