قیمت سکه و طلا امروز سه شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۵ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز سه شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: سه شنبه ۲۵ فروردین
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
180,761,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
178,351,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
241,012,000
|
طلای دست دوم
|
178,350,660
|
آبشده کمتر از کیلو
|
784,020,000
|
مثقال طلا
|
782,950,000
|انس طلا
|
4,735.58
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,864,900,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,796,200,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
989,000,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
563,000,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
272,000,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,790,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|
900,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
480,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
83,340,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
18,690,000
|
حباب نیم سکه
|
99,550,000
|
حباب ربع سکه
|
117,250,000
|
حباب سکه گرمی
|
52,220,000