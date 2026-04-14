خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت سکه و طلا امروز سه شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۵ + جدول

کد خبر : 1773171
لینک کوتاه کپی شد.

قیمت سکه و قیمت طلا امروز سه شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه می‌توانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.

قیمت طلا

بروزرسانی: سه شنبه ۲۵ فروردین

عنوان نرخ

قیمت (ریال)

طلای 18 عیار / 750

180,761,000

طلای 18 عیار / 740

178,351,000

طلای ۲۴ عیار

241,012,000

طلای دست دوم

178,350,660

آبشده کمتر از کیلو

784,020,000

مثقال طلا

782,950,000
انس طلا

4,735.58

قیمت سکه

سکه امامی تک فروشی

1,864,900,000

سکه بهار آزادی تک فروشی 

1,796,200,000

نیم سکه تک فروشی

989,000,000

ربع سکه تک فروشی

563,000,000

سکه گرمی تک فروشی

272,000,000

تمام سکه (قبل 86)

1,790,000,000

نیم سکه (قبل 86)

900,000,000

ربع سکه (قبل 86)

480,000,000

حباب سکه

حباب سکه امامی

83,340,000

حباب سکه بهار آزادی

18,690,000

حباب نیم سکه

99,550,000

حباب ربع سکه

117,250,000

حباب سکه گرمی

52,220,000
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار