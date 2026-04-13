اولین کامیون تولید شده در ایران _ عکس
با ورود خودرو به کشور در اوایل قرن چهاردهم شمسی، بهتدریج نیاز به وسایل نقلیه باری مدرن افزایش یافت. در ابتدا کامیونها بهصورت کامل از کشورهای خارجی وارد میشدند اما با رشد صنعت و برنامههای توسعه اقتصادی در دهه ۱۳۴۰ شمسی، زمینه برای تولید و مونتاژ کامیون در داخل کشور فراهم شد.
صنعت حمل و نقل همواره یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصادی و اجتماعی هر کشور بوده است. در ایران نیز تا پیش از گسترش وسایل نقلیه موتوری، جابهجایی کالا و بار بیشتر از طریق چهارپایان، ارابهها و کاروانها انجام میشد.
آغاز صنعت تولید کامیون در ایران
به نقل از اسب بخار، نخستین گام جدی برای تولید کامیون در ایران با تأسیس شرکت ایران کاوه برداشته شد. این شرکت در سال ۱۳۴۴ شمسی در جاده مخصوص کرج تأسیس شد و هدف آن تولید و مونتاژ خودروهای سنگین و تجاری بود.
ایران کاوه با همکاری شرکت آلمانی مرسدس بنز فعالیت خود را آغاز کرد. در آن زمان مرسدس بنز یکی از معتبرترین تولیدکنندگان کامیون در جهان به شمار میرفت و همکاری با این شرکت امکان انتقال دانش فنی و تجربه صنعتی را به ایران فراهم میکرد.
اولین کامیونهای تولیدی ایران
در سالهای نخست فعالیت، ایران کاوه اقدام به مونتاژ برخی مدلهای کامیون مرسدس بنز کرد. از جمله نخستین مدلهایی که در ایران تولید یا مونتاژ شدند، کامیونهای مرسدس بنز سری LP و مدل سبکتر L۳۱۹ بودند.
این خودروها بهصورت قطعات منفصل از آلمان وارد میشدند و در کارخانه ایران کاوه در ایران مونتاژ میگردیدند. هرچند در ابتدا بخش زیادی از قطعات از خارج کشور تأمین میشد، اما همین فرآیند آغازگر شکلگیری صنعت خودروهای سنگین در ایران بود.
نقش این کامیونها در توسعه حمل و نقل کشور
ورود و تولید کامیون در ایران تأثیر قابلتوجهی بر توسعه حمل و نقل جادهای داشت. با افزایش تعداد کامیونها، جابهجایی کالا بین شهرها آسانتر و سریعتر شد. این موضوع به رشد تجارت داخلی، توسعه صنایع و ارتباط بهتر میان مناطق مختلف کشور کمک کرد.
کامیونهای تولیدشده در ایران کاوه به دلیل دوام بالا، قدرت مناسب و سازگاری با شرایط جادهای ایران، بهسرعت مورد استقبال رانندگان و شرکتهای حمل و نقل قرار گرفتند.
گسترش صنعت کامیونسازی در ایران
پس از آغاز فعالیت ایران کاوه، شرکتهای دیگری نیز در حوزه تولید خودروهای تجاری وارد این صنعت شدند. یکی از معروفترین کامیونهای تولیدشده در ایران مرسدس‑بنز ۹۱۱ بود که در ایران با نام خاور شناخته میشد. این کامیون سالها در ناوگان حمل و نقل کشور مورد استفاده قرار گرفت و به یکی از نمادهای کامیونداری در ایران تبدیل شد.
تحولات بعدی شرکت ایران کاوه
فعالیت شرکت ایران کاوه در دهههای بعد گسترش یافت و این شرکت مدلهای مختلفی از کامیونها و خودروهای تجاری را تولید کرد. پس از انقلاب اسلامی، ساختار این شرکت تغییر یافت و در نهایت با نام سایپا دیزل به فعالیت خود ادامه داد. این شرکت امروزه یکی از تولیدکنندگان مهم خودروهای سنگین در ایران محسوب میشود و نقش مهمی در صنعت حمل و نقل کشور دارد.
تولید نخستین کامیون در ایران نقطه عطفی در تاریخ صنعت خودروسازی کشور به شمار میآید. این اقدام نهتنها آغازگر تولید خودروهای سنگین در داخل ایران بود، بلکه زمینه انتقال فناوری، ایجاد اشتغال و توسعه زیرساختهای صنعتی را نیز فراهم کرد. از آن زمان تاکنون صنعت کامیونسازی ایران مسیر طولانی را طی کرده و همچنان یکی از بخشهای مهم صنعت و حمل و نقل کشور محسوب میشود.